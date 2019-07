Partite Iva: ecco chi rischia la bocciatura con il passaggio agli Isa

PER APPROFONDIRE / Isa, il tormentone dell'estate tra ritardi e proroghe

I risultati delle elaborazioni

In base alle elaborazioni reppresentate in pagina, tre contribuenti congrui al dato puntuale di Gerico negli studi di settore si vedono ora attribuire dagli Isa un punteggio insufficiente, con una richiesta più o meno consistente di integrazione in termini di ricavi e/o compensi per uscire dal rischio controlli (cioè per ottenere un punteggio pari a 6,01) o entrare nel regime premiale (ottenendo almeno 8).

Spicca il medico che prima era congruo negli studi di settore (per quanto non coerente) e che ora finisce dietro la lavagna con un tranciante «1». In un caso, peraltro piuttosto sorprendente (società immobiliare di gestione), invece, a fronte di un resoconto di non congruità e di non coerenza del precedente studio di settore, gli Isa attribuiscono addirittura un bel 10, con la soluzione incorporata per il rischio società di comodo. Nel caso del commerciante al dettaglio di carni, a fronte di un riscontro di non congruità e coerenza degli studi di settore, il software Isa sforna un (equilibrato) 7,10. C’è poi il notaio, con 1 milione 335 mila euro di compensi e oltre 770mila euro di reddito annuo, prima congruo e coerente, che con gli Isa porta a casa una striminzita sufficienza: 6,4.

PER SAPERNE DI PIÙ / Pagelle fiscali, slitta al 30 settembre la scadenza per versare le imposte