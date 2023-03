Dagli Usa all’Afghanistan la giornata per i diritti delle donne ha ancora senso

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Oltre 383 milioni di donne e ragazze vivono in condizioni di estrema povertà, come se l’intera popolazione degli Stati Uniti vivesse con meno di 1,90 dollari al giorno. Oltre 1,2 miliardi di donne e ragazze vivono in luoghi in cui l’accesso sicuro all’aborto è limitato. Al mondo 12 milioni di bambine e ragazze vengono date in sposa prima dei 18 anni. Una donna o una ragazza viene uccisa da qualcuno della sua stessa famiglia ogni 11 minuti. Circa 44 milioni di donne sono state obbligate a lasciare la propria casa nell’ultimo anno a causa di cambiamenti climatici, guerre, conflitti o violazioni dei diritti umani. Sono 130 milioni le ragazze che non possono frequentare una scuola.

Per non parlare di tutte le leggi discriminatorie: viene stimato che saranno necessari 286 anni per avere quadri giuridici paritari. Circa 2,4 miliardi di donne in età lavorativa non hanno pari opportunità economiche e 178 Paesi mantengono barriere legali che impediscono la loro piena partecipazione economica, secondo la Banca mondiale. E ancora: a livello globale le donne si fanno carico di 512 miliardi di ore di assistenza all’infanzia non retribuita. D’altra parte le donne guadagnano solo 77 centesimi per ogni dollaro guadagnato dagli uomini, quindi è normale che stiano a casa loro piuttosto che i mariti e i compagni. In ufficio, poi, solo un manager su tre è una donna. E se si guarda alla politica, le donne detengono solo il 26,4% dei seggi parlamentari, in 23 Paesi addirittura meno del 10 per cento.

Loading...

Alla domanda se ha ancora senso la Giornata internazionale dei diritti della donna che si celebra l’8 marzo, rispondono questi numeri. Dati con troppi zeri perché si possa concepire la portata di una disuguaglianza globale. La più grande e persistente al mondo.

La mappa della disparità

Il cammino verso la conquista di una parità di diritti per altro non è affatto lineare. Quando le Nazioni Unite stimano in 300 anni il lasso di tempo necessario per raggiungere condizioni eque fra i generi, lo fanno considerando uno sviluppo costante e a un passo determinato. La storia, però, procede in modo discontinuo e spesso a ondate, che possono portare a un’accelerazione delle conquiste, ma anche a passi indietro o risacche.

È sufficiente dare uno sguardo agli ultimi due anni.