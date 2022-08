Dagli Usa Cosmore Real Estate Group sbarca nel metaverso di Coderblock

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attuale valore del mercato immobiliare globale, in seguito al boom del Metaverso, si aggira intorno ai 3741 miliardi di dollari. Il suo tasso di crescita è del 9,6% e, entro il 2026, potrebbe sfiorare i 5388 miliardi di dollari. Cosmore Real Estate Group – agenzia immobiliare americana con sede a Miami e New York – annuncia il suo ingresso nel Metaverso della blockchain company italiana Coderblock, con la costruzione di Cosmore HQ, il suo primo headquarter virtuale. L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro unico, innovativo e progettato su misura per Cosmore all’interno del Metaverso.



«Ci troviamo davanti ad una nuova rivoluzione digitale – ha dichiarato Piero Ruggeri, ceo e broker di Cosmore, Real Estate Group – che rimodellerà nei prossimi anni le nostre vite. È per noi un orgoglio essere tra i primi a portare l’industria del Real Estate nelle dinamiche del Metaverso e siamo sicuri che questo ci consentirà di validare nuovi mercati e migliorare quelli esistenti».

La sede virtuale

Cosmore Headquarter, il primo headquarter di Cosmore Real Estate Group nel metaverso, progettato dal reparto 3D di Coderblock, richiama gli stili e le atmosfere di New York e di Miami: taxi gialli, luci, palme, mare e sabbia fanno da sfondo a due grattaceli che rappresentano le rispettive sedi di Cosmore nelle due città americane.

Gli edifici sono suddivisi al loro interno in diversi piani, accessibili con appositi ascensori: dalla reception al piano terra, ai reparti marketing con annessi spazi coworking, agli uffici personali dei realtors, fino alla lobby ai piani alti.

All’interno dei loro spazi personali, i realtors potranno incontrare acquirenti, registrare contratti, gestire la comunicazione e accedere ad una piattaforma dedicata con tutti i tools necessari per organizzare in maniera innovativa il lavoro quotidiano.

«Dopo l’apertura della nostra sede commerciale a Miami – ha dichiarato Danilo Costa, ceo & founder di Coderblock – ospitare all’interno del nostro metaverso la prima agenzia di Real Estate direttamente dagli Usa significa muovere i primi passi concreti all’interno del mercato americano. Siamo sicuri che il metaverso potrà portare un valore aggiunto a questo e ad altri mercati e siamo felici di poterlo fare dagli Stati Uniti».

Le società

Coderblock è la prima piattaforma online dedicata alla creazione di esperienze virtuali immersive all’interno di metaversi 3D interconnessi per uffici, eventi, formazione e shopping. Quando il 5 dicembre 2015 nasce Novatek Srl, la Pmi Innovativa dietro Coderblock fondata da Danilo Costa, la software house inizia un'attività di self-bootstrapping che porta subito ad un fatturato attivo, grazie ad attività di sviluppo di prodotti e servizi digitali per conto terzi, con cui Danilo riesce ad autofinanziare la tecnologia alla base del prodotto. Coderblock viene lanciato nel mercato con Workspace: un innovativo spazio di lavoro condiviso per gestire e monitorare gruppi di lavoro in smart working all’interno del primo ufficio virtuale in 3D, con l'obiettivo di semplificare le attività lavorative nel quotidiano. L’ambizione di Coderblock è quella di mettere in connessione più realtà in un unico metaverso, un mondo virtuale tridimensionale, immersivo e personalizzato, realizzato su misura dagli utenti.

Cosmore Real Estate Group Cosmore è la Real Estate brokerage innovativa con sede a Miami e New York. Nata come una Real Estate One-Stop-Shop, è uno sportello unico con cui il cliente ha la possibilità di interfacciarsi per migliorare l’esperienza legata alle varie fasi della transazione immobiliare. L’obiettivo di Cosmore è rendere la transazione immobiliare semplice e sicura.