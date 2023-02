Dagli Usa la spinta per l’industria italiana nel 2022

Spinta globale degli acquisti internazionali che è stata in grado di più che bilanciare il calo delle vendite in Russia (-23%, tutto sommato un calo comunque inferiore alle attese) e la frenata cinese, con Pechino a progredire solo del 4,3% dopo la corsa a doppia cifra (+20%) dell’anno precedente.

In termini settoriali star dell’anno è l’elettronica, con un progresso reale del 15,6%, così come in forte progresso (+14%) è il sistema-moda, ancora in fase di recupero dopo lo shock del 2020. Normalizzazione della domanda interna e spinta internazionale hanno sostenuto anche la farmaceutica (+11,5%).

Sopra la media ma comunque in rallentamento sono Alimentare e Largo Consumo (non a caso per l’intero 2022 le vendite al dettaglio di prodotti alimentari sono in calo in termini di volumi), alle prese con un indebolimento dei consumi legato alla riduzione del potere d’acquisto delle famiglie.

In netta frenata sono i comparti a monte della filiera, in particolare là dove è più elevato l’impatto del caro-energia: -5,8% per la metallurgia, crescita zero per la chimica. Peggior risultato in assoluto è quello degli elettrodomestici (-7,1%), in parte per effetto di un fisiologico ridimensionamento dopo il boom legato al lockdown, in parte per il primo manifestarsi di un rinvio di acquisti di beni non necessari legato alla corsa dell’inflazione.

E il futuro ? Il quadro resta ovviamente incerto, anche se dopo i minimi di ottobre è visibile una qualche ripresa nella fiducia delle imprese. Le incertezze maggiori - spiegano gli analisti - sono evidentemente legate alla tenuta dei consumi in presenza di un’inflazione ancora a doppia cifra.