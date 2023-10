Dai 2,4 milioni di lavoratori immigrati entrano 154 miliardi: è il 9% del Pil

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescono, si moltiplicano e fanno girare l’economia a ritmi serrati. Gli immigrati residenti in Italia sono pilastri irrinuncabili del sistema Paese: sostengono crescita demografica e soprattutto il Pil con un valore aggiunto di 154,3 miliardi di euro, il 9% del prodotto interno lordo. Parola della Fondazione Leone Moressa che nel suo Rapporto annuale 2023 sull'economia dell'Immigrazione mette in fila numeri e analisi del contributo - cruciale - dei cittadini stranieri.

La demografia

La popolazione straniera residente in Italia si conferma stabile a quota 5 milioni ad inizio 2023, pari all'8,6% del totale, spiega il Rapporto. L'età media degli stranieri è 35,3 anni, contro i 46,9 degli italiani. È qui, in questa fotografia, che pesano i maggiori squilibri - in positivo - rispetto agli italiani. Il contributo al popolamento demografico è molto più alto con 11,0 nati ogni mille abitanti e 2,0 morti; tra gli italiani, invece, 6,3 nati e 13,0 morti per mille abitanti. Significativo anche il numero di stranieri “naturalizzati” italiani: 133 mila nel 2022, per un totale di 1,4 milioni negli ultimi 11 anni.

Mercato del lavoro in ripresa

«Dopo la flessione dovuta alla pandemia, il tasso di occupazione degli stranieri (60,6%) torna a superare quello degli italiani (60,1%), pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-Covid», spiega la Fondazione in una nota. Gli occupati stranieri sono 2,4 milioni e si concentrano nei lavori manuali: l'incidenza degli stranieri è mediamente del 10,3% sui lavoratori totali, ma raggiunge il 28,9% tra il personale non qualificato. Importante il contributo sul Pil: i lavoratori immigrati producono 154,3 miliardi di valore aggiunto che rappresenta il 9% del prodotto interno lordo. I settori più vivaci quello dell’agricoltura e dell’edilizia con un’incidenza sul Pir rispettivamente del 15,7 e del 14,5%.

Ingressi in aumento

La Fondazione Moressa ci fa sapere poi che «nel 2022 sono stati 338 mila i permessi di soggiorno rilasciati dall'Italia, picco massimo dell'ultimo decennio - spiega -. In ripresa, soprattutto, gli ingressi per lavoro, che rappresentano quasi un quinto del totale». I 67 mila ingressi per lavoro del 2022 sono frutto del Decreto Flussi 2021 (Governo Draghi) e sono dunque destinati ad aumentare nei prossimi anni a seguito dei decreti del Governo Meloni, che ha previsto 122 mila ingressi per lavoro nel 2023 e 452 mila nel periodo 2024-2026. Nonostante il progressivo incremento l’Italia resta indietro su questo fronte: il rapporto tra ingressi per lavoro e popolazione residente (11,3 ogni 10 mila abitanti) rimane inferiore rispetto alla media Ue (27,4). Il primo canale d’ ingresso in Italia, infatti, rimane il ricongiungimento familiare (38,9% del totale). Nel resto d’Europa il primato dell’immigrazione per lavoro spetta a Polonia, Spagna e Germania.

L’impatto sul fisco

«Dopo la pandemia, torna a crescere il numero di contribuenti immigrati», spiega ancora la Fondazione. I numeri anche qui sono significativi visto che stiamo parlando di 4,3 milioni di contribuenti (10,4% del totale), che nel 2022 hanno dichiarato redditi per 64 miliardi di euro e versato 9,6 miliardi di Irpef. Rimane una sperequazione reddituale inchiodata verso il basso: il differenziale di reddito pro-capite tra italiani e immigrati si attesta intorno agli 8 mila euro annui di differenza. Rimane positivo il saldo tra il gettito fiscale e contributivo (entrate, 29,2 miliardi) e la spesa pubblica per i servizi di welfare (uscite, 27,4 miliardi), con +1,8 miliardi di euro in attivo. Gli immigrati, prevalentemente in età lavorativa, hanno infatti un basso impatto sulle principali voci di spesa pubblica come sanità e pensioni.