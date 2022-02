Dai balneari ai fondi Tav, le dieci trappole in parlamento per il governo Draghi

I fondi Tav e la trappola di FdI ai Cinque stelle

Una possibile “trappola” per il governo potrebbe essere tesa dai fondi per la Tav Torino - Lione. In questo caso, a tentare lo sgambetto sarebbe FdI. Del resto la leader Giorgia Meloni ha sottolineato che «è il momento di giocare d’attacco», e che in questo scorcio finale di legislatura non farà sconti agli alleati di centrodestra al Governo. Tra mercoledì 23 febbraio e giovedì 24 in commissione Trasporti alla Camera sarà votato un parere al Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. In questa circostanza molti partiti (non solo Fdi) chiederanno formalmente al Governo che lo Stato dia un congruo finanziamento alla tratta nazionale della Tav Torino-Lione. Una prospettiva che mette in difficoltà i Cinque stelle (che non hanno mai visto di buon occhio quell’opera). Il rischio è che si formi una nuova maggioranza che mette tutti i partiti dentro da Fdi al Pd lasciano fuori i Cinque stelle.

Riforma delle concessioni balneari e ddl concorrenza

Con un via libera in Consiglio dei ministri giunto all’unanimità, il governo ha incassato l’attesa modifica delle concessioni balneari, tassello mancante di quella riforma della concorrenza a cui sono legati i fondi del Pnrr. Senza dimenticare il rischio di una maxi multa Ue. Il tutto dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva imposto all’Italia di aprire il settore alle regole della concorrenza. Le soluzioni per garantire lo svolgimento delle gare per le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo dovrebbero entrare in un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza, all’esame del Senato. Sblocco delle gare tutela degli investimenti e delle piccole realtà familiari ma anche dei consumatori, con il freno al “caro-ombrellone’, non bastano però alla Lega, che ha votato le norme in Consiglio dei ministri ma un minuto dopo si è detta pronta a chiedere modifiche in Parlamento. Il Carroccio, ha ricordato il sottosegretario Gian Marco Centinaio, riconosce che sono state accolte «alcune proposte» ma il testo andrà «cambiato e migliorato» in Parlamento, insieme alle associazioni di settore e «insieme al resto del centrodestra». Intanto si allunga la già chilometrica lista delle audizioni al disegno di legge per la concorrenza, bloccato in commissione a Palazzo Madama. Nella riunione di mercoledì 16 febbraio, su proposta del relatore della Lega Paolo Ripamonti, la commissione Industria del Senato ha deciso di riascoltare gli operatori balneari che hanno chiesto una nuova audizione in seguito al varo da parte del governo dell'emendamento al Ddl che limita al 31 dicembre 2023 il termine di validità delle attuali concessioni senza gara (si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 febbraio). I balneari erano già stati ascoltati l'8 febbraio.

Delega fiscale, riforma del catasto e flat tax

Sulla delega fiscale la Lega chiede con tutto il centrodestra lo stralcio della riforma del catasto («Passare al valore di mercato significa più tasse sulla casa», la tesi di Alberto Gusmeroli) e rilancia sulla flat tax fino a 100mila euro. I leghisti non sono intenzionati a cedere, ma una via d’uscita potrebbe essere infilare la misura in un altro provvedimento, come il Sostegni ter (dl 4/2022), su cui in commissione Bilancio del Senato è attesa una valanga di emendamenti (termine alle 15 di lunedì 21 febbraio). «Rischiamo di buttare a mare la riforma del fisco per un pretesto, è populismo dire che nella delega si nasconde una patrimoniale», è l’allarme lanciato dal presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv). «Non è opportuno iniziare l’esame degli emendamenti senza che ci sia chiarezza sul percorso e sui nodi - ha ricordato Luca Pastorino, che per Leu propone l’anticipo dal 2026 al 2023 delle modifiche al catasto -, serve un confronto in commissione ma anche a livello superiore. Altrimenti si rischia che il governo vada sotto o si creino maggioranze variabili». Dal governo hanno suggerito di eliminare in commissione emendamenti che aggiungono temi nuovi, quelli che incidono sulla copertura finanziaria e quelli troppo divisivi. Ma fin qui nessuno ha fatto passi indietro, ed è stato chiesto uno slittamento dell’approdo del provvedimento in Aula, previsto lunedì 28 febbraio.

Fine vita

Dopo la bocciatura da parte della Consulta del referendum presentato dai Radicali, ora il confronto sul fine vita si sposta in Parlamento. La legge sull’aiuto al suicidio (“Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”) ha compiuto un passo simbolico nell’Aula della Camera che ha votato e respinto i primi emendamenti del centrodestra, emendamenti puramente soppressivi che avrebbero affossato la legge. Proprio la non ammissibilità del referendum proposto dall’associazione Coscioni ha spinto Pd e M5s a dichiarare indispensabile far finalmente varare al Parlamento una legge sul suicidio assistito che deve attuare la sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2019, dopo che già un anno prima i giudici costituzionali avevano sollecitato le Camere a legiferare. Il testo ha avuto in Aula alla Camera un passaggio simbolico con il primo voto, una bocciatura di due identici emendamenti di Fi e della Lega soppressivi dell’articolo 1 e quindi dell’intero provvedimento. Nonostante il voto segreto i voti a favore del soppressivo sono stati solo 126 rispetto ai 262 contrari. Nel dibattito che ha preceduto il voto, i partiti del centrodestra, dalla Lega a Forza Italia e FdI, oltre ai centristi di Coraggio Italia, hanno espresso la contrarietà al testo. Sostenuto, invece, da Pd, Leu e Movimento 5 Stelle, mentre Italia viva ha lasciato libertà di coscienza ai propri parlamentari. Da mercoledì 23 febbraio in poi, data in cui riprenderanno i lavori della Camera sulla proposta di legge, potrebbe esserci un secondo round.

Decreto bollette e provvedimento su superbonus

Il governo ha varato all’unanimità due decreti, contro il caro-bollette e per correggere la cessione dei crediti del Superbonus. Nel primo maxidecreto, gli interventi per affrontare l’emergenza. Ma a più lungo raggio si guarda all’aumento della produzione nazionale di energia per mettere in sicurezza il Paese e per evitare impennate dei prezzi. L’obiettivo, ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, è quello di passare dagli attuali 3,2 miliardi a 5 miliardi di metri cubi di gas autoprodotti, ottimizzando le estrazioni nei giacimenti esistenti nel Canale di Sicilia, nel ravennate e nelle Marche. Senza tralasciare il nucleare, tema su cui Salvini preme da tempo, rilanciato da Berlusconi che ritiene «indispensabile riprendere la ricerca» su quello di ultima generazione. Draghi ancora non si è espresso chiaramente su questo argomento, probabilmente troppo divisivo per essere affrontato in un orizzonte temporale di appena un anno. I Cinque Stelle frenano: hanno depositato una mozione in Senato nella quale mettono in evidenza che trivelle e nucleare sono false soluzioni,e rilanciano sull’opportunità di recuperare risorse per calmierare i prezzi dell’energia per faniglie e imprese dagli extraprofitti delle grandi aziende (una linea analoga è sostenuta dalla Lega e da Sinistra italiana) Per quando riguarda il dossier superbonus, invece, al Senato - come si scriveva - entra nel vivo l’esame del dl Sostegni ter in commissione Bilancio, dove rischiano di riproporsi spinte divergenti, ad esempio su ulteriori modifiche su questo tema, dopo il correttivo approvato dal governo sulla cessione dei crediti.