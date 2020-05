Bar, negozi, parrucchieri: il calendario delle regioni che si muovono in autonomia Il governo è pronto a concedere dal 18 maggio aperture differenziate sulla base delle valutazioni del ministero della Salute. Ma continuano a moltiplicarsi gli “strappi” delle regioni. Alcune delle quali hanno già stilato un proprio calendario di riaperture di Andrea Carli e Andrea Gagliardi

L'Alto Adige accelera verso la fase 3: ecco cosa cambia

Una cosa sembra certa. Di fronte al pressing delle regioni il governo è pronto a concedere dal 18 maggio aperture differenziate sulla base delle valutazioni che perverranno dal ministero della Salute. Il piano annunciato lo scorso 26 aprile dal premier Conte (che prevedeva per tutto il territorio nazionale l’apertura di negozi al dettaglio, musei e biblioteche il 18 maggio e quella di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici il 1° giugno) pertanto, a meno di fatti nuovi, cambierà. Ma la linea dell’esecutivo è che l’ultimo Dpcm in vigore fino al 17 maggio non subirà modifiche.

Fino ad allora, perciò, non saranno consentite nuove aperture. Eppure continuano a moltiplicarsi gli “strappi” delle regioni. Alcune delle quali hanno già stilato un proprio calendario, rischiando di andare incontro ad una impugnativa del governo. Come è già successo per la Calabria e la provincia autonoma di Bolzano (qui oggi riaprono i negozi ma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Boccia ha annunciato l’impugnazione della legge). Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha annunciato un ddl per anticipare le aperture. Nel caso della Calabria, il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso del governo contro l’ordinanza della presidente della regione Jole Santelli. La sentenza di fatto richiude le attività che la Regione aveva riaperto.

Boccia: sentenze si applicano, non è stagione divisioni

«Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano - ha sottolineato Boccia -. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo».

Santelli: per il Governo è una vittoria di Pirro

A stretto giro è giunta la replica di Santelli. «Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca una battuta d’arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo 2 mesi di lockdown e dopo i sacrifici dei cittadini. Una scelta così importante - ha sottolineato la presidente della Regone - spettava alla Corte costituzionale, unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto governo-Regioni. Il Governo Conte ha poco da esultare: si tratta di una vittoria di Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l’ordinanza ha avuto validità».

Negozi al dettaglio

I negozi al dettaglio, in base alla legge approvata dal consiglio provinciale dell’Alto Adige (impugnata dal governo «in assenza delle linee guida sul lavoro, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro») aprono sabato 9 maggio in provincia di Bolzano. Potranno alzare le saracinesche dall’11 maggio in Sardegna le attività commerciali - come negozi di abbigliamento e calzature, gioiellerie e profumerie - in quei comuni dove l'indice di contagio Rt sarà uguale o minore di 0.5. Lo prevede un’ordinanza firmata sabato scorso dal governatore Christian Solinas. I sindaci della Città Metropolitana di Cagliari e quello di Sassari hanno annunciato che non emetteranno ordinanze volte a consentire la riapertura delle attività l’11, in anticipo sul dpcm. «Pur avendo a cuore la sorte delle innumerevoli piccole imprese per le quali la riapertura è cruciale - hanno spiegato -, nondimeno ritengono che questa decisione debba essere presa nella più totale sicurezza».