Dai biglietti alle informazioni: arriva l'app Musei Italiani. Prima sperimentazione al Pantheon

Partenza con il turbo per la piattaforma e l’applicazione Musei Italiani, il sistema del Ministero della Cultura (Mic) che mette in rete siti e musei statali sia per fare i biglietti sia per dare informazioni utili al visitatore: dalla descrizione del luogo che si intende visitare, ai suggerimenti di visite da fare, dai contatti ai servizi offerti, dalla biglietteria alle visite guidate fino ai percorsi tematici e all’accessibilità. Sono già in rete i primi 100 musei statali italiani ed altri 100 lo saranno a breve, spiega l’archeologo e direttore generale Musei del Mic, Massimo Osanna. A settembre saranno infatti aggiunti alla lista della piattaforma e dell’applicazione Musei Italiani i nuovi siti, visto che la partenza, recente, «è stata molto incoraggiante».

Primo test al Pantheon

Il primo test di peso è stato a luglio con il servizio di ticketing per il Pantheon di Roma. Dove, «abbiamo avuto ottimi numeri e un risultato superiore alle aspettative» per un servizio anche complesso, visto che dei 5 euro di biglietto, un’euro è stato deciso di devolverlo per l’alluvione in Emilia Romagna ed un 30% alla Curia per iniziative benefiche.

Incassato quasi un milione di euro nel primo mese

Ma il risultato è stato decisamente positivo: «Abbiamo incassato quasi un milione di euro nel primo mese, e la cosa ancora più interessante è che abbiamo raggiunto gli utenti senza fare pubblicità, né della piattaforma, né dell’applicazione. Devo dire che tutto ciò è stato di grande sollievo e soddisfazione».

50% dei biglietti venduto in rete

È stato sufficiente «indicare il QR code» davanti all’ingresso per convogliare gli utenti sul web: «il 50% dei biglietti è stato fatto in rete» spiega Osanna. Proprio il nuovo sistema dell’app Musei Italiani è stato uno degli argomenti affrontati in occasione della riunione convocata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con tutti i direttori del ministero. Quanto all’app, «siamo pronti per una digitalizzazione ancora più forte. Vogliamo cercare di diffondere di più questo sistema, soprattutto in quei musei che non hanno un concessionario di ticketing, o che non hanno un Pos. Dal prossimo mese iniziamo a collegare proprio questi siti e non solo con l’App ma anche con dei Totem all’ingresso per le persone meno digitalizzate o che non sono abituate ad usare le carte di credito».