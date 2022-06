Dai borghi ai giardini storici: assegnati 1,8 miliardi di euro per investimenti culturali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti culturali. A tanto ammontano le risorse stanziate in quattro decreti del ministero della cultura in attuazione del Pnrr. Con la pubblicazione dei decreti online su cultura.gov.it, dopo il via libera della Corte dei Conti, il Mic sottolinea di aver raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr per il 30 giugno.

Oltre 760 milioni per l’attrattività dei borghi



Il decreto che mobilita le risorse maggiori, quello per l'attrattività dei borghi, prevede un onere finanziario complessivo di 761 milioni. In particolare sono assegnati circa 363 milioni a 289 comuni (il 40% dei quali nel Mezzogiorno) per progetti di rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi a rischio spopolamento. Si tratta di progetti con un importo massimo di 1,6 milioni (incrementato in caso di comuni consorziati) selezionati con bandi del ministero.

Confermato poi il finanziamento di altri 398 milioni assegnati a 20 borghi storici individuati dalle Regioni (uno per ogni regione e provincia autonoma, con l’eccezione del Molise per via di un’ordinanza del Tar). In questo caso lo stanziamento per singolo progetto è più ingente (20 milioni) perché per ogni borgo è stata individuata una vocazione da potenziare con appositi finanziamenti (dall’albergo diffuso, alla Rsa diffusa, all’attrazione dei nomadi digitali)

290 milioni per la valorizzazione di parchi e giardini storici

Un altro decreto assegna quasi 290 milioni per il restauro e la valorizzazione di 134 parchi e giardini italiani di interesse culturale. In particolare 98 milioni sono destinati a interventi di riqualificazione di 5 importanti parchi statali. Tra questi, la Reggia di Caserta, il Real Bosco di Capodimonte a Napoli e Villa Favorita ad Ercolano: parchi selezionati già in fase di predisposizione del Pnrr, per la loro importanza strategica e quindi già valutati positivamente in sede europea. Gli altri due parchi sono stati proposti dalla Direzione Generale Musei a seguito di call interna e sono Villa Lante a Viterbo e Villa Pisani a Strà (Padova). Quanto ai rimanenti 180 milioni, sono stanziati per interventi anche in questo caso di restauro e valorizzazione di 106 parchi e giardini storici nel centro-nord e 23 nel Sud, tutti selezionati mediante avviso pubblico.

490 milioni per restauro e sicurezza sismica di luoghi di culto

Un terzo decreto assegna 250 milioni di euro al restauro di 286 chiese appartenenti al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno. E altri 240 milioni di euro al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto, torri e campanili. Per un totale di 490 milioni.