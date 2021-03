Dai boschi del Cilento la biomattonella che punta a sostituire la plastica

2' di lettura

L'uso esclusivo di materie prime rinnovabili nella bio-plastica rappresenta la sfida per dare un contributo concreto alla salvaguardia dell'ambiente. Con questo assunto è stata concepita la bio-mattonella a impatto zero e plastic free che, una volta in commercio, potrà essere usata nei più disparati usi, dal packaging per prodotti agroalimentari all'edilizia.

Il progetto ha vinto la sezione “Circular Bioeconomy “del BioInItaly National Roadshow, evento di Assobiotec in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e da Cluster Spring, dedicato a ricercatori, imprese e aspiranti imprenditori con lo scopo di far incontrare le idee innovative esposte con investitori di tutto il mondo.

Il prototipo della bio-mattonella totalmente «made in Campania» è frutto dell'ingegno della startup salernitana Service Biotech, fondata dai giovani biotecnologi Salvatore Del Prete e Daniela Marasco, coordinati dal gruppo di ricerca Zeb twd Zeeb nato per iniziativa di Antonella Violano, docente del dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell'università Luigi Vanvitelli di Napoli.

Una sinergia che ha coinvolto, in un protocollo d'intesa, il piccolo paese di Piaggine, comune salernitano nell'alto Cilento, che ha fornito la “materia prima” della bio-mattonella, ovvero i materiali di scarto delle attività agricole e boschive, i prodotti del sottobosco del monte Cervati.

«Con l'Università Vanvitelli e Service Biotech programmiamo nuove forme di collaborazione che possano avere risvolti formativi ed occupazionali nel nostro piccolo borgo», ha dichiarato Guglielmo Vairo, sindaco di Piaggine.