Dai boschi alla cucina, prove di turismo sostenibile in Alta Badia

“Food Forest” è il nome di questo orto-bosco alimentato da un'attenta coltivazione multifunzionale composta da abeti e larici, latifoglie, erbe medicinali, bacche e altri frutti di bosco. Evoluzione naturale e progettualità sostenibile a lungo termine: le foreste dell'Alta Badia, oltre che elementi vitali per l'assorbimento della CO2, diventano così un ecosistema dove creare itinerari tematici e scientifico-educativi anche per i turisti della valle (attualmente i pannelli informativi con Qr Code si sviluppano lungo un chilometro) e percorsi di forest bathing. All'insegna della tutela dell'ambiente e del “green care”.

A tavola si riparte con il ritorno alla semplicità

La gastronomia, come in tutto l'Alto Adige, è uno dei pezzi forti dell'ospitalità ladina. Al Bistrot “Saus ySurëdl” di Badia (all'interno dell'hotel Gran Ander) lo chef Andrea Irsara fa della semplicità e della genuinità i cardini della sua cucina, puntando su selvaggina a km zero e ponendo grande cura alla riscoperta dei gusti della tradizione e alla valorizzazione delle materie prime (vedi il pane fatto in casa con la farina macinata nel vecchio mulino). Un appuntamento da non perdere è anche la cena al maso Runch, sempre a Badia, dove da anni la famiglia Nagler propone agli ospiti un menu fisso di piatti tipici ladini come “les tutres” (le frittelle con spinaci e ricotta), la “panicia” (zuppa d'orzo), lo stinco con polenta e lo strudel fatto in casa.

Salvaguardia dell'ambiente e ristoro nella casa dei pellegrini

Per chi ha voglia di camminare, l'escursione da Castalta al rifugio La Crusc, sotto l'imponente Sasso Croce, permette di vivere un'esperienza doppia. Partecipando all'iniziativa Alta Badia Eco-Hiker, nata per sensibilizzare l'escursionista alla protezione dell'ambiente, si sale per oltre un'ora nel bosco raccogliendo piccoli rifiuti in appositi sacchetti forniti dalla guida; una volta arrivati ai 2.045 mt del rifugio, il piacere è nel sedersi ai tavoli all'aperto (o nelle tre 3 stuben interne) di questo edificio in pietra e legno di inizio 1700 (fu costruita come abitazione per ospitare e rifocillare i pellegrini che giungevano in visita al santuario) e farsi servire da Karin, che porta avanti una tradizione di cucina familiare lunga cinque generazioni. Zuppe di vario genere, uova con lo speck e le patate, polenta con formaggio e funghi e come gran finale l'imperdibile “Kaiserschmarren”, il dolce di origini austriache a base di latte, farina e uova accompagnato con confettura di mirtilli. Quello che si mangia a La Crusc, si dice, è fra i migliori di tutta l'Alta Badia.