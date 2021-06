Dai camerieri di Chinaglia agli expat: sociologia dell’Italia Azzurra a Wembley

5' di lettura

Il 1973 non era previsto che fosse un anno di calcio nel calendario ufficiale della Fifa. Ma nella memoria collettiva calcistica del paese, che dopo 30 anni rivive le Notti Magiche di Italia ’90, il 1973 è rimasto segnato per sempre: a Wembley l’Italia impartisce una lezione di calcio, ottenendo una vittoria storica, contro l’Inghilterra ex campione del mondo. Nello stesso stadio, quasi 50 anni dopo, sabato 29 giugno 2021, gli Azzurri si giocano l’accesso ai quarti di finale di Euro 2020, unico trofeo internazionale di calcio che non si gioca nell’anno del suo nome.

Ma l’Italia che torna dopo mezzo secolo nel Tempio del calcio, anticipata da un mare di polemiche per il mancato inginocchiamento prima della partita contro il Galles, ha in comune solo il colore della maglia, anche se non è poca cosa. La giacca carta da zucchero del ct Roberto Mancini, oggetto di polemiche in patria, ricorda quella di Enzo Bearzot ai Mondiali del 1982 mentre l’Italia è l’Italia quando gioca in jersey azzurra e pantaloncini bianchi.

Loading...

La tradizione ha il suo peso e qualche volta il merchandising può e deve passare in secondo piano. Nemmeno l’impianto, a dire il vero, è lo stesso di quella storica impresa dei nonni degli attuali Azzurri: lo stadio con le famose Twin Towers è stato abbattuto a inizio degli Anni Duemila e oggi al suo posto sorge un magnifico stadio tutto cristalli sormontato da un impressionante arco di metallo.

Un popolo di camerieri?

Nel 1973, la Figc, la federazione italiana, compiva 75 anni: per festeggiare, si decise di organizzare due amichevoli di lusso; una col Brasile e una con l’Inghilterra. E così un anno che sarebbe dovuto filare via nell’anonimato, finisce per diventare una data storica. La nazionale di Valcareggi, che si era guadagnata il soprannome di «Messicani» dopo l’epico Mondiale culminato in quell’Italia-Germania 4-3, la semifinale da tutti esaltata come “la partita del secolo”, ha nel 1973 un canto del cigno, incastrato tra la clamorosa eliminazione dagli Europei del 1972 e il futuro disastro di Monaco 1974. La sfida contro l’Inghilterra, che di amichevole non ha nulla, si gioca il 14 novembre, data scelta dagli inglesi in ricordo della battaglia di Highbury.

Proprio prima della storica sfida, gli inglesi, raschiando il barile del loro snobismo imperialista, bollarono gli Azzurri come «camerieri»: la stella Giorgio Chinaglia era stato un inserviente a Londra. Finì in gloria per gli Azzurri: il catenaccio divenne un modello di calcio e grazie ad un gol di Fabio Capello, la nazionale di Riva e Rivera ottiene una vittoria memorabile. La storia si ripete: oggi come allora, la maggior parte dei giovani italiani che vive a Londra fa il cameriere. Dei 450mila connazionali censiti dal consolato, ma 700mila ufficiosi (e c’è chi pensa siano addirittura di più) una buona metà lavora nella ristorazione e nell’ospitalità.