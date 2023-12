Dai campus ai centri terapeutici, svelati i 12 finalisti del Wood Architecture Prize

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo case mono e plurifamiliari. Anche e soprattutto immobili a uso collettivo, pubblici e privati, che ospitano campus universitari, funzioni di accoglienza ricreativa, attività educative e didattiche, centri terapeutici e di servizio alla persona, ospitalità turistica di nuova generazione. Grandi e piccole architetture, nuove o ampliate, ubicate in diverse regioni in Italia, che mostrano bene come la cultura del costruire in legno si stia diffondendo, dal Nord al Sud, nel nostro Paese e stia crescendo non solo nei numeri, ma anche in termini di qualità dei progetti e di varietà delle destinazioni d’uso.

Sono 12 i finalisti della seconda edizione del Wood Architecture Prize, primo premio nazionale sul tema, promosso dalla Fiera Bolzano Klimahouse in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Università Iuav di Venezia e, da quest’anno, con PEFC Italia. La rosa dei possibili vincitori (su 80 candidature pervenute) è stata annunciati giovedì 14 dicembre, in vista della premiazione per le tre categorie (privata, pubblica e temporanea), che si svolgerà sul palco di Klimahouse il prossimo 1° febbraio (la fiera è in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio nel capoluogo altoatesino).

Sarà prevista anche una menzione speciale trasversale, per un progetto realizzato da under 35. Fra i premi per i vincitori del Wood Prizxe, ci sarà la partecipazione a un panel sul palco di REbuild Expo a marzo a Madrid.

«Vogliamo promuovere la ricerca di processi progettuali e costruttivi incentrati sul legno che rispondano ai criteri internazionali imposti dalle pressanti sfide climatiche e di sostenibilità ambientale», ha spiegato Manuel Benedikter, titolare dell’omonimo studio e presidente di una giuria di livello, di cui fanno parte fra gli altri l’architetto Sandy Attia dello Studio MoDus Architects, l’architetto Mauro Frate dello Studio MFA Architects e docente a contratto allo Iuav e il professor Guido Callegari del Politecnico di Torino.

«Abbiamo selezionato – ha aggiunto Benedikter – progetti esistenti e quindi appartenenti al “passato”, che sono però risposte concrete su modelli da adottare per il presente e il futuro». Proprio al tema dei futuri (anche nel titolo dell’edizione 2024, “Build the futures”) è dedicata del resto la prossima Klimahouse. Come dimostra la scelta di aver scommesso su un ambassador di edizione quale Fabio Millevoi, avvocato, presidente di Ance Friuli Venezia Giulia e futurista, autore di un recentissimo libro pubblicato da Graphe dal titolo “Breve storia sui futuri della casa”, saggio che interroga sulle direzioni verso cui le scelte di oggi ci condurranno domani.

«L’esercizio di immaginare scenari di previsione sociale, per scegliere nel presente quali decisioni assumere con consapevolezza e andare verso lo scenario auspicato è un obiettivo condiviso da chi si sente “ribelle” nel mondo del costruire – spiega Millevoi –. I futuri non esistono se non nella nostra immaginazione e sta a noi scegliere bene nel presente per puntare sulla strada che desideriamo percorrere».

In questo senso, Fiera Bolzano ha scelto e non a caso questo impegno è valso a Klimahouse la recente vittoria del Premio Miglior Valorizzazione Forestale, conferitogli da PEFC Italia e Legambiente durante la quinta edizione dell’iniziativa Comunità Forestali Sostenibili. Tra «Il nostro ruolo per la vera sostenibilità è attivo da tempo – spiegano Armin Hilpold, presidente di Fiera Bolzano e Thomas Mur, direttore –. Non siamo solo un luogo in cui le aziende promuovono soluzioni, ma siamo una piattaforma per l’ecosistema del costruire bene».