Dai carri armati agli impianti per eolico e petrolio: la tecnologia made in Italy vincente

Da manutentori a costruttori nell’oil & gas

«Noi non stiamo mai fermi – confessa Pierluigi Zanin – così riflettiamo sul fatto che all'epoca quasi nessuno costruisce macchinari e impianti per oil & gas fuori dagli Usa. Decidiamo di iniziare a produrli anche noi: era il 1995».Passa una decina d'anni e Goriziane si consolida come uno dei big mondiali del comparto, in particolare per i grandi progetti onshore. «Sono commesse nell'ordine dei 500-700mila euro ciascuna» spiega Zanin. Non basta: nel 2005 l'azienda friulana decide di fare un ulteriore passo in avanti. «Una cosa è un oleodotto su terra, un'altra è realizzarlo in mare».

In questo caso vengono impiegate navi posatubi molto sofisticate, in grado di manovrare e posizionare segmenti di oleodotto fino a 3mila metri di profondità. «Noi ci evolviamo offrendo la realizzazione degli impianti molto complessi che vengono installati sulle navi». Uno degli ultimi contratti ottenuti da Goriziane è stato quello con il gruppo cinese Yantai per equipaggiare una nave posatubi, per un valore di 40 milioni di euro circa.Nell'ultimo anno il settore petrolifero è entrato in crisi e il suo futuro è incerto vista la globale svolta verso fonti sostenibili e rinnovabili.

Un gruppo alla terza generazione

Così, dice Pierluigi Zanin, «stiamo cercando di farci trovare pronti e l'anno scorso abbiamo portato a casa un lavoro da 5 milioni di euro legato all'eolico offshore». Di pari passo la divisione militare di Goriziane ha continuato a crescere (fino a diventare in Italia tra le più importanti del settore) e si è affermata anche con importanti joint ventures con alcuni dei maggiori costruttori stranieri.Oggi l'azienda – all'interno della quale è entrata anche la terza Generazione con Antonio Chiello e Filippo Zanin, nipoti di Antonio e Maria – fattura circa 35 milioni di euro, divisi equamente tra settore militare e civile, quest'ultimo fortemente orientato all'export che vale circa l'80% della quota.

La decisione di diventare Spa

Una prova ulteriore dell'internazionalizzazione della meccanica made in Italy arriva dalla commessa in corso: «Stiamo caricando due navi di nostri macchinari per una pipeline onshore in fase di realizzazione in Canada. Per le società canadesi che ci lavorano sarebbe molto più comodo rifornirsi negli Usa, invece hanno preferito noi, a conferma che l'industria italiana non è seconda a nessuno. È un contratto da 2 milioni di euro e i macchinari arriveranno a destinazione in Alberta in 45 giorni: si tratta di trasporti eccezionali via mare e via terra». La crescita è stata così importante che quest’anno la famiglia Zanin ha deciso di dare più agIlità, visibilità ed autonomia alle due divisioni trasformandole in Spa: «la divisione militare mantiene il nome storico – spiega Pierluigi Zanin – mentre la più recente si chiama Goriziane Engineering & Construction».