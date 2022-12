Dai certificati anagrafici senza bollo alle ricette elettroniche: le novità del Milleproroghe

I punti chiave Sanità

Certificati anagrafici senza bollo ancora per un anno. E poi le disposizioni in materia di utilizzo della ricetta elettronica e quindi la possibilità per i medici di inviarne il numero per email o messaggi. Sono alcune delle novità contenute nel decreto Milleproroghe approvato nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri e ora in fase di ritocco prima di approdare il 31 dicembre in Gazzetta ufficiale.

Il decreto di fine anno proroga disposizioni in scadenza come per esempio la prosecuzione dei contratti per i medici specializzandi impiegati durante l'emergenza pandemica. Un’altra misura riguarda i precari dell'Agenzia italiana del farmaco concedendo «la possibilità per l'Aifa di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile in scadenza, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Per tali rinnovi è previsto uno stanziamento di risorse per le quali viene indicata la copertura finanziaria».

Fra i provvedimenti per il settore sanità si conferma, per l'anno 2023, la facoltà del ministro della Salute di ripartire le quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che abbiano istituito una Centrale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per quelle che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio. Ma anche la prosecuzione dei contratti per i medici specializzandi impiegati durante l'emergenza pandemica.

Più in bilico il treno Milleproroge su Transizione 4.0: lo slittamento al 31 dicembre 2023 del termine per la consegna dei beni strumentali materiali nell'ambito della disciplina del credito d'imposta è contenuto nella manovra di fine anno. E sembrerebbe quest’ultimo il treno normativo in cui viaggerà la disciplina che quindi verrà stralciata, forse, dal Milleproroghe.

Per quanto riguarda l'installazione di colonnine di ricarica il ministero dello sviiluppo economico informa che sono stati autorizzati gli acquisti delle infrastrutture di ricarica oltre il 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse per la misura individuate dai due Dpcm nel 2022.