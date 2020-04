Dai commercialisti un corso ad hoc per fare politica di categoria Entro maggio sarà disponibile il primo di quattro moduli formativi. Il corso, gratuito e aperto a tutti, affronterà diverse tematiche, spaziando dalle norme categoriali ai bilanci della Pa fino alle regole per la comunicazione. di Federica Micardi

(nikodash - Fotolia)

3' di lettura

Un corso per i commercialisti che vogliono fare politica di categoria. È questa l’idea che sta alla base del corso di formazione promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È la prima volta che un Ordine professionale avvia una formazione di questo tipo. Si tratta di una proposta formativa gratuita in modalità e-learning per dotare i rappresentanti attuali e futuri della categoria di tutti gli strumenti necessari e utili per svolgere al meglio il loro mandato.

Il corso è facoltativo e si rivolge a tutti, sia a quanti ricoprono la carica di componente dei Consigli degli Ordini territoriali, ovviamente a chi vorrà ricoprire tali cariche nei prossimi anni ma anche a chi è interessato semplicemente a chi vuole approfondire le tematiche legate alla professione, all'Ordinamento professionale e alla normativa della pubblica amministrazione.

A coordinare il progetto è il gruppo di lavoro «Coordinamento formazione dirigenti di categoria» composto dal presidente e dal vicepresidente del Cndcec, rispettivamente Massimo Miani e Giorgio Luchetta, dai consiglieri nazionali dei commercialisti Raffaele Marcello (coordinatore) e Francesco Muraca, dal consigliere dell'Odcec di Roma Marco Carbone.

«L’obiettivo – spiega il presidente Miani – è fornire a tutti gli iscritti uno strumento finalizzato ad accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità professionale, nonché la capacità di partecipare in modo consapevole alla realizzazione di progetti che rappresentino il benessere e gli interessi di tale collettività».



La didattica

Seguendo le video lezioni sarà possibile acquisire e accrescere sia le competenze di base relative alla conoscenza della normativa di riferimento applicabile alla realtà dell'Ordine professionale, sia le competenze trasversali intese come combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiutano i dirigenti di categoria a gestire in modo flessibile e appropriato le relazioni interne ed esterne all'Ordine.

Il corso di formazione, che riconoscerà 15 crediti formativi è caratterizzato da quattro moduli tematici (è possibile seguire anche solo alcune lezioni). Tre capitoli caratterizzano le competenze di base:

● normativa della pubblica amministrazione;

● ordinamento professionale;

● funzioni e attribuzioni dell'Ordine professionale.

Le competenze trasversali, invece, verranno approfondite attraverso un unico modulo dedicato alla gestione delle relazioni pubbliche.

I singoli moduli sono poi declinati in una serie di videolezioni specifiche e sono previsti test di verifica.

Il primo modulo dovrebbe essere pronto entro maggio e sarà accessibile dal sito del Consiglio nazionale.

«Mai come in questo momento di gravissima crisi economica che coinvolge cittadini, professionisti e aziende – commenta Giorgio Luchetta, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei commercialisti – il messaggio che il Consiglio nazionale vuole lanciare è legato alla necessità di avere persone preparate e competenti nei luoghi in cui si esercitano la politica e l'economia. Altrimenti si continua a correre il rischio non solo di essere poco incisivi, ma di commettere danni peggiori. Con questa iniziativa il Consiglio intende aiutare gli iscritti, in particolare i più giovani, ad arrivare preparati all'interno dei Consigli degli Ordini. La nostra vuole essere una Scuola di competenza – conclude Luchetta – attraverso la quale auspichiamo che i soggetti che si candidano a governare, a livello nazionale e locale, abbiano la preparazione necessaria per esercitare il loro mandato. L'auspicio è che la competenza sia parte integrante non solo della nostra Categoria, ma anche della Politica e delle istituzioni ad ogni livello, dal Comune più piccolo all'Ordine professionale più grande».