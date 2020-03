Dai commissari interni allo stop a Invalsi e alternanza: ecco le ipotesi per “salvare” la maturità 2020 Il ministero accende un faro in vista del possibile prolungamento dello stop alle lezioni oltre il 3 aprile. Prove Invalsi e scuola lavoro potrebbero non essere più requisiti di ammissione obbligatori all’esame di Stato di Claudio Tucci

Azzolina, anno scuola non sara' piu' lungo. Esami? Seri

2' di lettura

Le parole del premier, Giuseppe Conte, seguite a stretto giro, da quelle della ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, su una inevitabile proroga delle misure emergenziali in caso di proseguio dell’emergenza coronavirus non sono passate inosservate nel mondo della scuola. Al momento, le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile. Un eventuale allungamento dello stop metterebbe seriamente a rischio gli esami di Stato, soprattutto quello di maturità.

Stop ad alternanza e forse Invalsi

Un primo campanello d’allarme è suonato nei giorni scorsi: a marzo sono (o sarebbe meglio dire erano) in programma le prove Invalsi in italiano, matematica, inglese per gli studenti di quinta superiore. Ebbene, la sospensione delle lezioni fino al 3 aprile ha prodotto gioco forza, il fermo anche di queste prove, che, come si ricorderà, da quest’anno, assieme alla scuola-lavoro, rappresentano requisiti di ammissione obbligatori agli esami finali. Di qui l’idea, che sta sempre più prendendo piede al ministero dell’Istruzione, di preparare una norma che sostanzialmente non renda più obbligatori alternanza e forse Invalsi ai fini dell’accesso alla maturità.

Il tema è obiettivamente serio per l’alternanza, visto che le attività esterne di scuola lavoro in azienda sono anch’esse bloccate e diventerebbe difficile far raggiungere agli studenti il numero di ore minime richiesto dalla legge (almeno 210 nell’ultimo triennio dei professionali, 150 nei tecnici, 90 nei licei).

Commissari solo interni, presidente esterno

Un’altra ipotesi che sta circolando in ambiti scolastici e tra gli addetti ai lavori è anche una nuova composizione delle commissioni d’esame. Oggi i membri sono tre interni, tre esterni, oltre al presidente esterno. La proposta che si avanza è quella di lasciar valutare i ragazzi da tutti commissari interni, vale a dire i loro professori. Resterebbe esterno solo il presidente della commissione. Questa operazione comporterebbe anche dei risparmi per il ministero dell’Istruzione, oltre che rassicurare gli alunni di essere esaminati dai propri professori.

Seconda prova e orale più light

Altre idee che al momento circolano sono per una semplificazione dell’esame, in particolare della seconda prova d’indirizzo e dell’orale. L’obiettivo, anche qui, sarebbe quello di calibrare queste prove sulla base dei programmi effettivamente svolti, in presenza o a distanza.