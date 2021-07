Chi sono i no vax: dai complottisti ai medici obiettori di coscienza

6' di lettura

La pagina Facebook dell’Ufficio stampa di Comilva, sigla di Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione, è seguita da oltre 5mila utenti. Gli ultimi due post, risalenti a giugno, promuovono un libro sulla «libertà di (non) vaccinarsi» e un’altra pubblicazione, a firma dell’ex candidato a sindaco a Bologna Andrea Tosatto: «The Covid show. Dalla pandemia alla ristrutturazione socio-economica globale». La prefazione è di Sara Cunial, l’ex deputata del Movimento Cinque Stelle diventata nota per le sue battaglie contro l’obbligo di vaccini e i «Cts da salotto».

Il mondo dei cosiddetti no vax, i movimenti ostili a vaccini e vaccinazioni, viene identificato soprattutto con le sue derive più radicali e complottiste, dalle ipotesi di disegni nascosti per il controllo della popolazione a quelle su una regia sotterranea dei gruppi farmaceutici. Ma il fenomeno include, anche, gruppi o singoli che non hanno nessuna intenzione di inquadrarsi come anti-vaccinisti e motivano il proprio no ai farmaci contro il Covidcon appelli alla «libertà di scelta» o all’obiezione di coscienza. Gli esempi vanno dal muro di migliaia di operatori sanitari contro l’obbligo vaccinale alla titubanza di fasce della popolazione che non si ritengono documentate per affrontare la somministrazione. Nell’uno e nell’altro caso, respingendo l’etichetta formale di no vax.

Il «complotto dei Big Pharma» e la contrarietà ideologica

Anche se non assorbono tutto il movimento, le tesi complottiste si sono conquistate una certa fama nell’opposizione ai vaccini per il Covid-19, a volte sostituendosi o confluendo nel cosiddetto «negazionismo» sull’esistenza del virus in sé e sulle manovre che lo avrebbero generato. Gli argomenti utilizzati contro la vaccinazione anti-Covid, se non i vaccini tout-court, riecheggiano quelli che hanno alimentato fin dalle origini l’avversione ai farmaci: dai dubbi sulla efficacia e la validazione «scientifica» dei vaccini alla convinzione che la «verità» sugli effetti negativi venga nascosta o soppressa dall’establishment medico e politico, per arrivare al macro-filone degli interessi economici coltivati sotterraneamente da alcune industrie. In questo caso i sospetti non possono che virare sui cosiddetti Big Pharma, i colossi della farmaceutica, accusati di aver favorito la pandemia per lucrare sulla produzione di vaccini e, in futuro, di altri farmaci a larga diffusione.

La teoria finisce spesso per sovrapporsi con altri scenari che possono sembrare più stravaganti, ma godono a tutt’oggi di una certa popolarità. È il caso del presunto coinvolgimento di magnati come il miliardario di origini ungheresi George Soros o del fondatore di Microsoft Bill Gates, accusato di aver ordito l’intera pandemia per impiantare dei micro-chip attraverso l’iniezione di vaccini. L’ipotesi del complotto di Gates si sovrappone a un’altra tesi in voga ai tempi della prima ondata del virus, quella del 5G. In origine si sosteneva che le reti di quinta generazione propagassero il virus, in un secondo momento si è diffusa la bufala che proprio i «chip via vaccino» ideati da Gates servissero al controllo della popolazione via 5G.

Il no dei sanitari e le battaglie sindacali (e politiche)

Una questione più sfumata, e controversa, è quella del rifiuto dell’obbligo vaccinale e non del vaccino in sé. Il caso più eclatante è stato il rifiuto opposto nelle varie regioni di da una minoranza di operatori sanitari, vincolati dal decreto 44 del 9 aprile 2021 a sottoporsi al vaccino come requisito «essenziale» per esercitare la propria professione. L’imposizione dell’obbligo, e le sanzioni minacciate a chi lo infrange, ha scatenato una battaglia legale che incassa adesioni in crescita fra medici, infermieri, operatori sanitari, ma anche farmacisti, veterinari, psicologi e altre figure contemplate dal testo dello scorso aprile. A oggi circa 2.500 professionisti, difesi dall’avvocato Daniele Granara, hanno presentato ricorso a vari Tar fra Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto. «E i numeri si stanno ampliando», sottolinea Granara. Il bacino non manca, se si considera che sono oltre 42mila i professionisti che non hanno ancora ricevuto una prima dose.