Dai congedi parentali al bonus per l’istruzione, ecco gli impegni del Family Act

È diventato legge, con il sì definitivo del Senato, il “Family Act”. Il pacchetto di principi e misure generali arriva al traguardo sostenuto dal consenso di larghissima parte del Parlamento. «Non è un provvedimento risolutivo, ma da qui cominciamo un percorso che ci deve portare a costruire un sistema strutturale, equilibrato che non costituisca solo un sostegno al reddito», sono state le parole con cui la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha chiuso il processo di approvazione delle nuove norme. Ora il prossimo passo indicato è ridisegnare il sistema del welfare e del lavoro strettamente collegati, incidendo soprattutto su indicatori come il tasso di natalità, di povertà infantile, materiale ed educativa, di occupazione femminile.

Conciliazione vita-lavoro

Tra le deleghe assegnate all’esecutivo dal Ddl figurano il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie e per contrastare la denatalità. Obiettivi cui guardare anche l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, quello femminile.

Dai congedi parentali all’istruzione

L’esecutivo viene quindi chiamato a rivedere la disciplina dei congedi parentali di paternità e di maternità (con la possibilità di usufruirne fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio) e a introdurre detrazioni fiscali o bonus direttamente spendibili finalizzati al sostegno delle spese legate all’istruzione universitaria (dall’acquisto dei testi, anche in formato digitale, alle spese abitative per gli studenti fuori sede).

Giovani coppie e autonomia abitativa

Agevolazioni fiscali sono previste anche per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale o per l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie o per l’attuazione del diritto alla vita indipendente e all’autonomia abitativa per persone con disabilità e senza limiti di età.

Il finanziamento della spesa

Per finanziare i decreti delegati le risorse arriveranno, soprattutto, dalla modificazione o dall’abolizione di una serie di misure come il bonus bebè e o il bonus asili nido o dalla più ampia riforma del sistema delle detrazioni fiscali. Le misure sull'assegno unico, inizialmente inserite in questo provvedimento, sono state definite in un provvedimento ad hoc.