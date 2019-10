Dai consumatori alle imprese, chi paga (e quanto) la tassa sulla plastica Se la plastic tax sugli imballaggi, «come è facilmente ipotizzabile», verrà scaricata in larga parte sui prezzi finali dei prodotti, ogni famiglia dovrà far fronte ad una maggiorazione della spesa di circa 138 euro annui. È il calcolo della Federconsumatori di Andrea Gagliardi

Il progetto di plastic tax agita le aziende del settore e le associazioni dei consumatori. L’imposta (di un euro al chilogrammo) si applicherà agli imballaggi, ma con una accezione del termine piuttosto ampia. Se la plastic tax sugli imballaggi, «come è facilmente ipotizzabile», verrà scaricata in larga parte sui prezzi finali dei prodotti, ogni famiglia dovrà far fronte ad una maggiorazione della spesa di circa 138 euro annui. È il calcolo della Federconsumatori.

Confindustria: forte contrarietà a plastic tax

Confindustria esprime «forte contrarietà» sull'introduzione della tassa sugli imballaggi in plastica. «La misura - si legge in una nota - non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un'imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese». Le imprese già oggi - prosegue la nota «pagano il contributo ambientale Conai per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per 450 milioni di euro all'anno, 350 dei quali vengono versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata». L'introduzione di una «tassa sulla plastica» equivarrebbe, affermano «a una sorta di doppia imposizione e - come tale - sarebbe ingiustificata sia sotto il profilo ambientale che economico e sociale».

Unionchimica: a rischio migliaia posti

«Non demonizzare il settore» è l’invito che arriva dal presidente di Unionchimica Confapi, Delio Dalola, che dice no alla tassa sulla plastica . «Anziché puntare su tematiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare aiutando la riconversione del nostro tessuto produttivo creando occupazione - avverte - con azioni come questa si mette in ginocchio un comparto produttivo che perderà migliaia di posti di lavoro».