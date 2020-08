Dai corsi di recupero agli stop per elezioni, il calendario a ostacoli di settembre Il primo settembre lezioni in presenza per i circa 600mila che hanno avuto insufficienze in pagella, il 14 la prima campanella nella maggior parte delle regioni, il 20 lo stop per le regionali e due settimane dopo per i ballottaggi delle comunali di Mariolina Sesto

Roadmap di apertura della scuola impegnativa a settembre. Alcune aule di fatto tornano ad essere aperte e funzionanti già dal primo settembre: sono infatti in programma i corsi di recupero per chi ha avuto insufficienze in pagella. Subito dopo inizieranno a suonare le prime campanelle con calendario differenziato regione per regione. Ma il 20 settembre cisarà uno stop per tutti gli istituti che si trovano in regioni o comuni che vanno al voto. E, laddove ci si trovi in comuni sopra i 15mila abitanti, le elezioni imporranno un doppio stop: per il primo e il secondo turno elettorale 15 giorni dopo.

Il primo settembre corsi di recupero per circa 600mila studenti

Il primo banco di prova per la riapertura dell’anno scolastico sarà l’1 settembre. L’appuntamento è con i corsi di recupero che le scuole devono organizzare per gli studenti che hanno riportato insufficienze in pagella. Gli interessati, stando alle stime sulla base vdegli anni precedenti, dovrebbero essere circa 600mila ragazzi delle scuole superiori. Dopo la prova dell’esame di maturità giugno, toccherà di nuovi a questi istituti affrontare la prova dei corsi in presenza. Per questo motivo, i presidi attendono il protocollo sulla riapertura ben prima del 14 settembre per poter organizzare questa fase precedente all’avvio delle lezioni.

Il 7 settembre prima campanella da Bolzano a Vo

Ci sono poi dei territori che hanno autonomamente deciso di riaprire i battenti della scuola prima del 14 settembre. È il caso della provincia autonoma di Bolzano che, tradizionalmente, anticipa un po’ ogni anno il rientro a scuola. Stessa data è stata scelta dal comune veneto di Vo, noto per essere stato uno dei primi focolai (insieme a Codogno, nel mese di marzo. La decisione è stata prese per “rodare” l’organizzazione scolastica in vista della visita del Presidente Sergio Mattarella, prevista per il pomeriggio del 14 settembre.

Il 14 settembre il rientro nella maggior parte delle regioni

La data simbolica della ripartenza della scuola post Covid è il 14 settembre, quando la prima campanella in presenza squillerà nella maggior parte delle Regioni. Per questa data, regole anti contagio, didattica e personale dovranno essere pronti per affrontare il passo più delicato dopo la fase acuta della pandemia.

Il 20 settembre si chiude per elezioni

Appena sei giorni dopo l’avvio dell’anno scolastico arriverà il primo stop: in Puglia, Campania, Val d’Aosta, Toscana, Marche e Liguria si vota per le regionali e le scuole avranno l’ulteriore compito di ospitare i seggi elettorali. Il governo aveva promesso di trovare una soluzione alternativa ma non risulta che ad oggi (e manca ormai solo un mese al voto) si sia trovata una formula diversa rispetto al passato. Le scuole saranno chiuse sicuramente lunedì 21 (giorno di votazioni) ma anche martedì 22 per lo scrutinio e, forse, un altro giorno per la pulizia e sanificazione degli ambienti.