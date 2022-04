Dai creatori di Pokémon Go arriva Peridot, il nuovo gioco in realtà aumentata per smartphone

I punti chiave Come funziona.

Peridot è il nuovo videogioco in realtà aumentata per smartphone lanciato da Niantic. Loro sono quelli di Pokémon Go, un successo globale senza precedenti. I Peridot o dot sono creaturine che hanno bisogno di tutto, li devi allevare, nutrire e crescere. È un gioco che pare accudente con evidenti elementi presi in prestito dai Pokémon e dai Tamagotchi. Il cuore dell’esperienza sembra essere la relazione con gli animaletti più che la battaglia. Niantic ha fatto sapere che ci saranno delle sfide per entrare in “connessione” emotiva con i Dot. gni creatura può contare su un archetipo base (tra cui Unicorno, Pavone, Ghepardo, Ariete, Coniglio, Pesce pagliaccio e altri ancora) che serve a determinare la categoria di appartenenza. Oltre a ciò, ogni Dot viene rappresentato attraverso la combinazione procedurale di elementi disegnati a mano dal team. L’appartenenza ad un determinato archetipo può essere influenzata dalla personalizzazione del Nido, l’ambiente in cui vengono raccolti tutti i Peridot del giocatore.Il lancio di Peridot dovrebbe avvenire nel corso del 2022 su sistemi mobile iOS e Android

Come funziona.

I dettagli non sono stati ancora rivelati. Ma da quanto emerge il giocatore potrà portare a spasso in giro per il mondo i Dot e compiere missioni in una modalità molto simile a quella di un social network. Il Dot inoltre sarà dotato di una forma di intelligenza artificiale che gli permetterà di capire dove si trova, su quale superficie per esempio, in modo da comportarsi di conseguenza. Ogni Dot che ha un archetipo e quindi una categoria di appartenenza potrà inoltre essere accoppiata e generare nuove creature.

Niantic e il fenomeno Pokémon Go.

Niantic è la società che ha inventato l'app per smartphone Pokémon Go e ha raccolto oltre 400 milioni di dollari. Tra gli altri investitori della startup figurano Founders Fund, Spark Capital e Alsop Louie Partners. Sono loro dietro il fenomeno Pokémon Go che nasce ufficialmente nell’estate del 2016. Pokèmon Go è una applicazione per smartphone (per iOs e Android) che usa la realtà aumentata per portare all’aperto la caccia, l’allenamento e il combattimento dei celeberrimi mostricciattoli nipponici (i Pokémon appunto).Nel 2019 Pokemon Go ha raggiunto 1 miliardo di download in tre anni.