10 consigli per risparmiare sul riscaldamento e rendere la casa più efficiente

Quando il freddo si fa pungente, l’efficienza della caldaia fa la differenza. L’accensione è consentita in modo diverso, a partire dalla metà di ottobre, sulla base di 6 zone climatiche, che variano dalla più calda alla più fredda. L’Unione nazionale consumatori (Unc), con la collaborazione di ministero dello Sviluppo economico ed Enea, ha elaborato una guida per la corretta gestione degli impianti di riscaldamento e per migliorare l’efficienza energetica della casa. In particolare, sono stati individuati dieci utili accorgimenti.

1) Fare la manutenzione periodica degli impianti

È la regola numero uno, sia per motivi di sicurezza sia per evitare sanzioni: un impianto ben regolato e ben mantenuto consuma e inquina meno. È bene verificare sul libretto uso e manutenzione della caldaia la periodicità consigliata per la manutenzione. Il costo per operazioni di manutenzione ordinaria va dai 60 agli 80 euro, salvo il costo di eventuali pezzi di ricambio.

2) Controllare la temperatura ambiente

Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche. La normativa consente una temperatura di 20 – 22°, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario: attenzione, ogni grado abbassato fa risparmiare dal 5 al 10% sui consumi di combustibile.

3) Usare i cronotermostati intelligenti

Questi moderni dispositivi elettronici e le App con cui è possibile gestirle attraverso il nostro smartphone aiutano a risparmia energia perché consentono di regolare la temperatura e il tempo di accensione dell’impianto solo quando è necessario.

4) Applicare valvole termostatiche

Queste apparecchiature, applicate su ciascun termosifone, aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda e consentono di mantenere costante la temperatura impostata, concentrando il calore negli ambienti più frequentati ed evitando sprechi di energia.