Dai democratici nuovo piano anti-Covid da 3mila miliardi

Nelle more del provvedimento ci sono anche 25 miliardi per il salvataggio pubblico dell'Us Postal Service – bailout su cui il presidente Trump ha più volte espresso parere negativo – e 3,6 miliardi per la sicurezza delle elezioni presidenziali con l'introduzione del voto via e-mail per tutti i cittadini, anche questa iniziativa contestata dai repubblicani e da Trump per il timore di brogli.

Mutui e detrazioni fiscali

Nelle oltre 1.800 pagine del pacchetto anti Covid, che se approvato supererebbe per importo il totale di quanto già stanziato dai quattro precedenti provvedimenti, ci sono 75 miliardi di aiuti per i mutui e 100 miliardi per gli affitti, l'ampliamento del tax credit per gli americani più poveri, e la sospensione temporanea dei limiti alle deduzioni per le tasse statali e locali introdotte nel 2017 dall'amministrazione Trump.

Il cosiddetto “tax break” è una deduzione che avvantaggia i percettori di redditi più elevati nelle aree con tassazione alta, da tempo criticato dai democratici: consente ad esempio alle coppie sposate con almeno 500mila dollari di reddito annuo di utilizzare le perdite delle loro attività per “cancellare” le tasse dai guadagni sui mercati finanziari. Previsto anche un “Heroes Fund” di 200 miliardi per i lavoratori dei servizi essenziali, e l'incremento del 15% del sostegno di assistenza per la spesa alimentare.

No dei repubblicani

Venerdì dunque i democratici approveranno alla Camera il loro maxi pacchetto di aiuti. Il leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell ha da parte sua ha bocciato senza appello la legge così come è ora: ci vorranno altri negoziati e mediazioni per cercare una soluzione bipartisan che eviti il fallimento di molti stati e grandi città, spesso a guida democratica, che hanno i bilanci in profondo rosso per le spese dell'emergenza Covid. Superando l'opposizione del partito di maggioranza e soprattutto del presidente Trump che più volte in chiave elettorale ha detto di non aver intenzione di «salvare gli stati blu».