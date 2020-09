Dai guanti monouso dei dentisti ai ricorsi degli avvocati: così il Fisco scova i redditi dei professionisti

Avvocati



Non mancano all’appello del Fisco neppure le professioni legali, come dimostra una sentenza della Suprema corte, con cui è stata riconosciuta la legittimità di un accertamento analitico-presuntivo nei confronti di un avvocato che aveva emesso soltanto 25 fatture, a fronte della presentazione di un numero di ricorsi civili e amministrativi pari ad oltre 200. A poco sono servite le giustificazioni del professionista per cui tali ricorsi erano stati presentati per gli iscritti a un sindacato del cui ufficio legale egli faceva parte e per i quali aveva riscosso compensi irrisori (Cassazione 7460/2009).

Commercialisti



Anche i professionisti fiscali passano sotto la lente d’ingrandimento del Fisco, perché, visto che ormai tutte le dichiarazioni fiscali sono trasmesse per via telematica, i verificatori possono rapidamente riscontrare il numero e i nominativi delle dichiarazioni inviate per conto dei clienti dal professionista incaricato, con le parcelle da quest’ultimo emesse, al fine di intercettare eventuali compensi non dichiarati.

Un assist ai commercialisti è stato però recentemente servito dalla Cassazione, secondo cui il Fisco non può accertare l’omessa dichiarazione di compensi sulla base della rilevazione di prestazioni, consistenti nella sola trasmissione di dichiarazioni dei redditi, non riscontrate da parcella, se il commercialista adduce trattarsi di prestazioni gratuite rese ai soci delle società di cui tiene la contabilità, nonché ad altri soggetti che potrebbero incrementare il parco clienti (Cassazione 21972/2015).

Secondo le Entrate, invece, sono sospette tali prestazioni gratuite rese dai professionisti, pur ammettendo che la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di amici (circolare 28 settembre 2001, n. 84/E).