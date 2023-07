Dai Digital Innovation Hub la spinta per la crescita digitale

I freni per le aziende

Quali i vincoli nell’adottare iniziative in ambito 4.0? Il primo nodo (43%), che sopravanza anche il tema dei costi, è la disponibilità di risorse interne, tema critico per la maggior parte delle aziende e trasversale tra i settori.

Se sicurezza e maturità delle tecnologie disponibili sul mercato non rappresentano un problema, il terzo ostacolo maggiore riscontrato riguarda invece la cultura aziendale, la capacità di valutazione delle opportunità generate dai percorsi 4.0. Così come ancora ampia (20%) è la diffidenza nello scambiare informazioni lungo la filiera, vincolo evidente in un’ottica di digitalizzazione della supply chain.

Tra i bisogni più diffusi di metodiche e applicazioni 4.0 spiccano le aree commerciali (supporto al cliente, post-vendita, vendite digitali) ma anche manutenzione/materiali di ricambio e logistica interna. Le evidenze sono in ogni caso miste, perché se è vero che solo la metà del campione ritiene matura la propria cultura in tema 4.0 e meno di un’azienda su tre fa di questo aspetto un perno della propria strategia, sei imprese su dieci hanno sviluppato almeno un prodotto smart,

«Le imprese - spiega il vicepresidente di Confindustria per il digitale Agostino Santoni - sono nel pieno della twin transition, green e digitale, i due grandi driver che guidano investimenti e competitività dell'Italia e dell'Europa e sono tra loro strettamente connesse. Per questo è essenziale accelerare sulla digitalizzazione e soprattutto puntare con decisione allo sviluppo di un'Economia dei Dati, che valorizzi l'enorme mole di informazioni raccolte».

«I risultati raggiunti - commenta il vicepresidente per le Filiere e le Medie Imprese Maurizio Marchesini - sono certamente l'effetto delle politiche per la trasformazione 4.0, che hanno attivato investimenti e che in assenza del Piano non sarebbero stati realizzati con la stessa intensità. Ma il coinvolgimento delle Pmi nei processi di innovazione, le competenze, gli investimenti in tecnologie 4.0, la creazione di una cultura digitale restano le priorità da affrontare. Vista la velocità dell'innovazione tecnologica, è fondamentale continuare a lavorare con una visione chiara, assicurando al sistema produttivo un Piano che ne supporti la competitività e un network di Dih che con il proprio know-how continui ad affiancare le imprese in queste sfide».