Dai diritti sulle invenzioni alle sanzioni, ecco come cambiano le regole della proprietà industriale

Via libera definitivo del Senato al disegno di legge che modifica il Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/05). La riforma del sistema della proprietà industriale è prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1). Dalle nuove regole in materia di sfruttamento dei diritti sulle invenzioni all'aumento delle sanzioni se si fa credere che un oggetto è protetto da brevetto, ecco in estrema sintesi le principali novità.