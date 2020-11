Dai Dua Lipa a riccardo Muti tutto il meglio della musica in live-streming Dua Lipa, trasmette in streaming un live che promette di essere un'esperienza molto spettacolare di Angelo Curtolo

Musiche molto differenti,nei live streaming di questa settimana. Una delle popstar più in demand di oggi, Dua Lipa, trasmette in streaming un live che promette di essere un'esperienza molto spettacolare.Ascoltiamo Riccardo Muti in diretta, dal Teatro Alighieri di Ravenna, con due capolavori come le Sinfonie n. 3 e 8 di Schubert. E poi sentiamo cosa scrivono giovani compositori di oggi, in diretta da Londra.



Ravenna

Il 22 e il 29 alle 11 live streaming (senza pubblico) dal Teatro Alighieri con Riccardo Muti con la sua orchestra Cherubini (rimane on demand per 15gg). E' interamente dedicato a Schubert il programma del 22, con la Sinfonia n. 3 e l'Incompiuta; mentre il 29 il Notturno di Martucci, il Preludio di Puccini e pagine di Verdi. Con le cuffie o auricolari si potrà apprezzare al meglio l'esperienza audio immersiva che ricrea l'acustica unica del Teatro Alighieri, uno dei soli otto luoghi al mondo (e il solo teatro in Italia) a cui sia stata applicata l'innovativa tecnologia d&b Soundscape En-space.

Dua Lipa

Il 27 alle 21.30 live streaming (senza pubblico) della popstar Dua Lipa. La attendevamo al Forum di Assago il 10 febbraio, adesso lo show – nell'ambito di un tour mondiale - è stato spostato al 12 ottobre 2021. Ha esordito nel 2017 e il suo secondo album, Future Nostalgia (2020), ha raggiunto la prima posizione della classifica britannica. Ha già vinto numerosi premi, tra cui due Grammy come miglior artista esordiente, tre BRIT Awards, due MTV Europe Music Awards e un MTV Video Music Award. È stata anche nominata per tre Billboard Music Awards e un American Music Award.

Londra

Il 24 alle 20.30 live streaming(senza pubblico) dalla celebre Wigmore Hall con il 12 Ensemble, tutti archi, innovativo nella programmazione. Bello il programma, dove ascoltiamo le voci di un importante autore di oggi, l'inglese Thomas Adès, e di una giovane americana, Caroline Shaw, già vincitrice di un Premio Pulitzer per la musica (rimane on demand per 30 gg.)