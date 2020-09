Dai farmacisti agli infermieri, Italia al top degli ingressi con la card professionale La tessera favorisce la mobilità temporanea e il riconoscimento automatico della qualifica per chi intende esercitare in un altro Stato membro di Marina Castellaneta



La Commissione europea fa il tagliando alla direttiva 2013/55 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con il decreto legislativo 15/2016) per verificare il livello di attuazione da parte degli Stati membri e per accertare il tasso di modernizzazione raggiunto. I Paesi Ue – ha precisato la Commissione nella relazione sul monitoraggio della direttiva – hanno raggiunto gradi diversi di successo, ma non mancano casi di non conformità relativi alle professioni settoriali, con un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Da registrare l’avanzata della tessera professionale europea, con l’Italia che fa da battistrada fra i Paesi ospitanti.

Un punto di forza della direttiva era la revisione del regime generale di riconoscimento, recepita correttamente in quasi tutti gli Stati membri. In questo modo è stata promossa la mobilità dei professionisti nei Paesi Ue ed è stato rafforzato il sistema di informazione (e-government) attraverso gli sportelli unici. Buoni risultati, infatti, sono stati raggiunti con il sistema di Informazione del mercato interno (Imi) - il cui utilizzo è diventato obbligatorio con la direttiva 2013/55 - per gli scambi amministrativi e per la notifica dei titoli utili per le qualifiche professionali. L’uso dell’Imi per la cooperazione amministrativa – scrive la Commissione - è in costante aumento ed è raddoppiato dal 2016. I tempi di risposta, però, in alcuni casi sono troppo lunghi.

I ritardi

Non mancano settori problematici perché «nonostante i vantaggi delle procedure elettroniche e di una cooperazione amministrativa ben sviluppata, alcuni Stati membri mantengono ancora requisiti procedurali che creano notevoli oneri e costi per i richiedenti». Inoltre, malgrado gli interventi legislativi per rafforzare l’utilizzo della proporzionalità, quest’ultima non è applicata su larga scala e gli Stati provano a mantenere la regolamentazione esistente.

Nel sistema di riconoscimento delle qualifiche resta diffuso, anche se non con la stessa percentuale in tutti i Paesi, il ricorso alle misure di compensazione, che ha spinto la Commissione a inviare lettere di messa in mora con l’avvio di fasi precontenziose collegate alle procedure di infrazione. In Italia – come risulta dal monitoraggio sul mercato interno - la percentuale di riconoscimento è stata inferiore all’88,81% e nei casi di riconoscimento con misure compensatorie inferiore al 28,31 per cento.

Tessera in crescita

Per la tessera professionale europea, lanciata nel 2016 per superare gli ostacoli amministrativi a vantaggio del riconoscimento immediato delle qualifiche per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari (non è stata prevista la possibilità del rilascio della tessera per le professioni legali), la Commissione segnala un aumento di richieste, arrivate a quota 10.552. La tessera, utile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento automatico, funziona come un patentino e va richiesta dall’interessato che intende esercitare la stessa professione in un altro Stato membro.