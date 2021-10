Dalle buche al Giubileo, tutti i fondi per Roma tra Dl Infrastrutture e manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima il decreto Infastrutture, che nel passaggio nelle commissioni riunite Ambiente-Trasporti prevede fino a 5 milioni di euro per tappare le buche di Roma. Poi, l’ingresso nell’articolato della bozza della manovra dei fondi per il Giubileo (quasi 1,5 miliardi). Insomma, la capitale nel giro di tre giorni - dalle prime ore della mattinata di lunedì 25 ottobre, quando giunge il via libera delle commissioni al provvedimento sulle infrastrutture (su quel testo il Governo porrà successivamente la questione di fiducia) , a giovedì 28, quando il Cdm ha approvato il ddl di Bilancio - si vede destinataria di nuovi finanziamenti.

Si comincia con il decreto infrastrutture. Durante l’esame da parte delle commissioni in sede referente, arriva il via libera a un subemendamento predisposto dal neo sindaco Roberto Gualtieri di concerto con il Governo. Sì all’impiego di un budget, fino a 5 milioni di euro, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade. Al netto delle cifre, il provvedimento per il Campidoglio segna l’inizio di un nuovo corso voluto da Gualtieri, all’insegna della collaborazione tra il Comune e tutti i livelli di governo, a partire dall’esecutivo Draghi.

Manovra, quasi 1,5 miliardi per il Giubileo

Dopodiché, è la volta della manovra. Un fondo per quasi 1,5 miliardi di euro per l’organizzazione del Giubileo del 2025 viene previsto nella bozza della legge di Bilancio che ottiene il via libera dell’esecutivo. «In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 - si legge nel testo - per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026. È altresì costituito - si legge ancora nel documento - un fondo di parte corrente per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 70 milioni per il 2025, e 10 milioni di euro per il 2026 per gli anni 2022-2026». Il ddl di Bilancio deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.