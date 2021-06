Dai fondi del Recovery Plan una spinta anche a banche e utility

4' di lettura

I fondi in arrivo in Italia con il Recovery Fund sono l’occasione storica per il rilancio del Paese se saranno approvate anche le riforme a esso collegate. E gli investimenti previsti nella transizione energetica e in quella digitale rappresentano una grande opportunità di cambiamento che le imprese, le banche e il mondo finanziario italiano sono pronti a sfruttare. Sono questi gli elementi chiave emersi dalla settima edizione della Mediobanca Ceo Conference, anche quest’anno in edizione virtuale...