Dai geometri un sito per ricercare le norme e le circolari del superbonus 110%

I geometri possono contare su una grande banca dati digitale per il Superbonus del 110%. Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati ha messo in rete leggi, decreti e circolari applicative dedicate alla super detrazione fiscale per l’isolamento termico e la sicurezza antisismica. All’indirizzo www.superbonus110.cngegl.it, i professionisti tecnici (ma anche i condomini o le famiglie) trovano tutta la produzione normativa e di prassi sul tema. Con una modalità di ricerca basata su più variabili: la pubblicazione è in ordine cronologico e la funzione di ricerca è per atto normativo, atto interpretativo e per parola chiave.

Alla normativa di riferimento, composta dalle leggi e dai regolamenti collegati agli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, seguono pubblicazioni come le Faq dell’Enea, le risposte dell'agenzia delle Entrate, i chiarimenti del Mise o del Mef. Più gli approfondimenti tematici curati dal Consiglio nazionale. Per il presidente del Consiglio nazionale, Maurizio Savoncelli tutta l’operazione Superbonus apre importanti sviluppi per i geometri: «Una maggiore sensibilità all’ambiente e al territorio da parte dell’opinione pubblica favorirà indiscutibilmente il ruolo del geometra e, più in generale, dei profili tecnici che sono tradizionalmente chiamati a operare in questo ambìto».



