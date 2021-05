Dai giacimenti di petrolio e gas un accordo da 700 milioni per la Basilicata

4' di lettura

Il valore totale è difficile da prevedere nel dettaglio, perché dipenderà dal prezzo del greggio nei prossimi dieci anni, però si può già fare una stima con una buona approssimazione.

Sulla Basilicata sta per arrivare una pioggia di denaro petrolifero. Sono in vista tra i 120 e i 140 milioni l’anno dalle royalty per l’estrazione di greggio, metano e Gpl dai due giacimenti nel sottosuolo della val d’Agri (Potenza). Ma, ecco la novità, alle royalty di legge vanno aggiunti tra i 60 e i 70 milioni l’anno — in tutto fino a 700 milioni in dieci anni — di compensazioni aggiuntive concordate l’altra settimana dall’Eni con la Regione.

Una cifra molto più alta, sei o sette volte, rispetto agli accordi che erano stati concordati vent’anni fa e che erano scaduti nell’ottobre 2019.

L’insieme fra royalty di legge e nuove compensazioni appena concordate significa più di 200 milioni l’anno, cifra da moltiplicare per dieci anni: in tutto un paio di miliardi di euro sulla Regione e sui Comuni interessati.

Intanto comincia a estrarre a rubinetti spalancati l’altro colossale giacimento, quello della Total a Tempa Rossa sulle montagne che uniscono le province di Potenza e Matera, dove per esempio giovedì 13 maggio sono stati estratti 39.667 barili . Per ora non è possibile elaborare stime dettagliate sul gettito che Tempa Rossa darà alla Basilicata.

Quanto è lontana la Norvegia

Come si fa la transizione verso nuove forme di energia, più sostenibili dei combustibili fossili? Molti invocano di chiudere i giacimenti nazionali a beneficio di gas e petrolio d’importazione; invece la Basilicata vorrebbe imitare ciò che all’altra estremità d’Europa sta facendo la Norvegia. Cioè: chi continua a usare il petrolio paga ai norvegesi (e in futuro forse anche ai lucani) la costosa transizione senza farne ricadere i sovraccosti sulle tasche dei cittadini.

La Norvegia estrae petrolio e gas, li esporta e si fa pagare così gli incentivi ambientali oppure il ricorso a vetture esclusivamente elettriche, e così la Norvegia si è consentita di vietare la commercializzazione di automobili alimentate con combustibili fossili.



In modo simile, la Basilicata potrebbe usare quei 50-70mila barili estratti ogni giorno dal sottosuolo della Val d’Agri e i 30-50mila da Tempa Rossa per sfilare dalle tasche delle compagnie petrolifere e dai consumatori di prodotti petroliferi quanta più ricchezza possibile con cui finanziare la transizione energetica, l’innovazione delle imprese, l’abbandono delle fonti fossili, una migliore qualità ambientale e sociale, il benessere della cittadinanza ma anche per valorizzare le tradizioni e le qualità agricole e per promuovere gli artisti e la cultura.

Purtroppo finora la Regione Basilicata non ha mostrato un’efficienza norvegese nell’investire gli incassi del greggio.

La sorgente dove sgorga il petrolio

Sui monti della Basilicata ci sono due grandi aree petrolifere, cioè i due giacimenti della Val d’Agri (Eni al 60,77% e Shell al 39,23%) e il nuovo giacimento di Tempa Rossa (Total con Shell).