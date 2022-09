Dai giacimenti poco sfruttati il gas a basso costo per le imprese

Le principali compagnie attive in Italia sono le italiane Eni e Gas Plus, la francese Total, l’anglolandese Shell, l’angloellenica Energean, la Mitsui.

Più facilmente fra le offerte che verranno presentate dalle compagnie petrolifere ci saranno due tipologie di giacimenti. Quelli vicini alla produzione e quelli dormienti.

Giacimenti in arrivo

In altre parole potrebbero essere candidati all’offerta del Gse i giacimenti già vicini all’avviamento, come i giacimenti Argo e Cassiopea nel Canale di Sicilia che potrebbero erogare alcune centinaia di milioni di metri cubi l’anno per una dozzina d’anni o il futuro giacimento Longanesi da 5 miliardi di metri cubi a Lugo di Romagna.

E poi c’è il gran numero di giacimenti sfiatati perché da una ventina d’anni sono impediti gli investimenti in ricerca e sviluppo delle riserve.

Giacimenti da scoprire

Le riserve finora misurate con i pozzi di perforazione sono per circa un centinaio di miliardi di metri cubi (che a un ritmo intensivo di estrazione potrebbero dare una decina di miliardi di metri cubi per una decina d’anni), ma se ne stimano quantità ingentissime, centinaia di miliardi di metri cubi, in zone indicate dai geologi ma mai verificate per i blocchi e i divieti. Per esempio nel golfo di Taranto la Shell aveva individuato aree di grandissimo interesse, ma venne bloccata; e poi nel mare a nord-ovest della Sardegna; e ancora nel Canale di Sicilia.