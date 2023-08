Dai glamping ai Relais & Châteaux

Boutique hotel, campeggi di lusso, hotel di catene internazionali: sono infinite le possibilità di soggiorno nel Paese. Per quanto riguarda Cusco, sono curiose le proposte glamping di Qhispikay, tutte sopra i 3.500 mt di altitudine. Qui si vive insieme alle comunità locali toccando con mano le loro tradizioni più autentiche. Il Perù Eco Camp offre invece agli ospiti un'esperienza di glamping di lusso con un bassissimo impatto ambientale grazie all'utilizzo di energia solare, di prodotti coltivati in loco e di fonti di acqua naturale, mentre il Forest Glamping di Chaska Ocupi, a solo un'ora dalla città imperiale di Cusco, nel cuore della Valle Sacra degli Incas, è immerso nella natura più rigogliosa. A Cusco città è consigliabile Casa Cartagena Boutique Hotel & Spa, che dopo anni di restauro è diventato uno degli hotel più esclusivi della città. A Lima l'Hotel B del circuito Relais & Châteaux è un palazzo della Belle Époque nel cuore del quartiere Barranco, un’area storica protetta vicino all’Oceano Pacifico. Atemporal è invece una casa di sei camere a pochi passi dai luoghi più chic di Lima, che conserva il fascino dei palazzi peruviani originali degli anni ’40. A Trujillo, infine, si può scegliere tra il Costa del Sol nei pressi dei siti archeologici o il DoubleTree by Hilton, a pochi minuti da un campo da golf, negozi, ristoranti e parchi.

9/10 Menu