Dai Governatori ai parlamentari, il Coronavirus mette la politica in quarantena I casi più eclatanti sono quelli di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio (ma anche segretario del Pd) e quello del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio

Zingaretti: “Sono positivo al coronavirus”

Il Coronavirus ha messo i politici in quarantena. Il Covid-19 è entrato di forza nei palazzi della politica . Tanti gli amministratori contagiati o in auto-isolamento. I governatori sono in prima fila. I casi più eclatanti sono quelli di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio (ma anche segretario del Pd) e quello del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio: entrambi hanno effettuato il tampone a scopo precauzionale, e hanno scoperto di essere positivi. Il timore è che la lista possa allungarsi nelle prossime ore.

Chi ha scelto l’auto-isolamento

Al di là dei casi Zingaretti e Cirio, c’è poi chi, come il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha scelto - nonostante il tampone abbia avuto esito negativo - di andare in auto-isolamento, dopo che una sua collaboratrice era risultata positiva (in un video postato su Facebook Fontana ha comunicato la novità indossando la mascherina). Una scelta analoga è stata fatta dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: ha optato per un isolamento volontario presso il suo domicilio dopo aver saputo che il collega Zingaretti, che Marsilio aveve incontrato il 3 marzo, è risultato positivo al Coronavirus. In autoisolamento anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, il componente della Direzione nazionale del Pd Gianni Cuperlo. In «isolamento fiduciario» anche il vice ministro all’Istruzione Anna Ascani. Dopo esser stato seduto mercoledì scorso accanto a Zingaretti in occasione di un vertice sul Coronavirus, e aver appreso della positività del segretario, il governatore della Sicilia Nello Musumeci si è messo in isolamento volontario. Musumeci ha effettuato il tampone: l’analisi ha avuto esito negativo, ma il Governatore dovrà sottoporsi a un nuovo esame nei prossimi giorni.

Il caso Zingaretti e la girandola di incontri del segretario del Pd

Ed è proprio la notizia della positività del leader Dem quella che ha destato più allarme. Negli ultimi giorni Zingaretti ha avuto una serie di incontri tra politici, sindacalisti, amministratori locali e giornalisti. C’è il timore che sia sia verificata una situaziione di contagio a catena. Tra le persone incontrate da Zingaretti, anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, con il quale è stato impegnato nella campagna elettorale per le elezioni suppletive a Roma (Gualtieri è subentrato nel seggio lasciato da paolo Gentiloni, nominato commissario Ue). Il titolare dell’Economia si sarebbe già sottoposto al tampone. Una situazione analoga sarebbe quella del ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Il giornalista Bruno Vespa ha intervistato il segretario dem lo scorso giovedì a Porta a Porta. E poi c’è il caso Salvini: «Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino», ha assicurato il leader della Lega su Fb.

