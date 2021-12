Dai governatori ai sindaci, dove tornano le mascherine all’aperto (e altre restrizioni)

I punti chiave In Campania vietate feste in locali al chiuso

Nel Lazio mascherine all’aperto almeno per un mese

Misure anti-assembramenti a Napoli per le feste

A Firenze sensi unici pedonali nel weekend

Taranto, dispositivi di protezione nelle vie del centro

Fiumicino ferma i mercatini natalizi

Trentino Alto Adige, San Silvestro senza eventi di massa

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Potrebbero arrivare già la prossima settimana, dopo la cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi, alcune nuove misure per contenere la risalita dei contagi. Dai tamponi per la partecipazione ad eventi pubblici alle mascherine all’aperto, fino all’accorciamento della durata del certificato verde. La discussione è in corso e prevede anche la possibilità che passi l’ipotesi di estendere l’obbligo del Green pass rinforzato anche ad altri ambienti lavorativi, come già avviene per sanitari, forze dell’ordine e insegnanti. Regioni ed enti locali in ordine sparso si sono portati avanti, adottando misure di maggiore cautela. Di seguito alcune di quelle registrate negli ultimi giorni.

In Campania vietate feste in locali al chiuso

Un incremento dei contagi da Covid-19 «anche di 7 volte» è stato registrato in Campania tra il 29 novembre e il 13 dicembre. Il dato è riportato nel testo dell’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale si dispone, con decorrenza immediata e fino al 1° gennaio 2022, il divieto di svolgimento di feste ed eventi simili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con la possibilità di svolgere pranzi o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, e altri eventi «esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento». A preoccupa sono i contagi soprattutto nelle fasce d’età giovanili, con punte di incidenza particolarmente elevate (178,4 per la fascia d’età 40-49 anni; 185,3 per la fascia d’età 20-29 anni; 210 per la fascia d’età 30-39 anni; 346 per la fascia d’età 11-13 anni; 394,7 per la fascia 6-10 anni).

Loading...

Nel Lazio mascherine all’aperto almeno per un mese

«Se c’è una cosa che ha caratterizzato il Lazio in questo periodo è anticipare il virus per limitarne i danni, anticipare lo sviluppo del contagio», ha segnalato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Lunedì 20 è attesa una nuova ordinanza che proporrà l’adozione della mascherina all’aperto «almeno per un mese. Credo che sia un piccolo sforzo in più utile e salutare».

Misure anti-assembramenti a Napoli per le feste

un’ordinanza sindacale Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato con la quale si individuano aree, piazze e vie della città, dal centro storico ai baretti di Chiaia fino ai Quartieri Spagnoli, interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nel periodo delle festività natalizie. A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, «laddove l’autorità di pubblica sicurezza ravvisi in dette strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 - si legge nell’ordinanza -, l'interdizione delle stesse per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private». Viene poi «raccomandato a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell’uso della mascherina».

A Firenze sensi unici pedonali nel weekend

A Firenze sono partiti i weekend con i sensi unici pedonali nelle aree di maggior afflusso per lo shopping. Oltre all’obbligo di mascherina all’aperto in alcune aree della città considerate più a rischio assembramenti, nei giorni 18, 19 e 24 dicembre (dalle 14 alle 20) è stato previsto il transito pedonale a senso unico in via dei Calzaiuoli (tratto fra via de’ Tosinghi e Porta Rossa) e via Calimala (tratto porta Rossa-piazza della Repubblica). Area pedonale anche in via Gioberti ma solo per il 19 e 24 dicembre (incluso la mattina, quindi dalle 10 alle 20). E vengono rafforzati i controlli: gli agenti della polizia municipale saranno affiancati anche dai volontari della protezione civile. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a 1.000 euro.