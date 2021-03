Dai Kings of Leon arriva il primo album disponibile anche via criptovaluta Una versione deluxe può essere acquistata tramite non fungible token (Nft). C’è anche un token golden per accedere ai concerti in prima fila di Pierangelo Soldavini

I Kings of Leon escono oggi in tutto il mondo con When You See Yourself, il loro ottavo album di inediti, che è anche il primo in assoluto mai pubblicato via criptovaluta, attraverso uno strumento innnovativo che è il non fungible token (Nft). Di fatto si tratta di una valuta su blockchain, del tutto simile al bitcoin, che al posto di avere un valore monetario ha contenuti esclusivi e che negli ultimi mesi è molto in voga in campo artistico.

Intendiamoci: i fan della band dei fratelli Followill potrannno scaricarsi la musica in streaming sulle piattaforme tradizionali o acquistare il cd o il vinile negli store ufficiali. Ma possono anche prenotare il “Nft Yourself”, un token in cui la musica del nuovo album viene presentato in forma visuale attraverso video e immagini che destrutturano e ricostruiscono la canzoni in un percorso artistico originale elaborato dal partner creativo Night After Night.

Dal punto di vista tecnologico il token è stato realizzato in collaborazione con YellowHeart, piattaforma di vendita di biglietti che si candida come pioniere nei marketplace di Nft per permettere agli artisti di vendere contenuti premium da collezionisti ai loro fan.

L’edizione standard di Nft Yourself sarà in vendita solo per due settimane a partire dal 5 marzo e comprende 25 pezzi originali a partire da una versione da 50 dollari che comprende anche un vinile in edizione limitata. Tutti i proventi saranno a beneficio del Crew Nation Fund di Live Nation.

I fan più sfegatati avranno inoltre la possibilità di partecipare a un’asta per sei biglietti “golden” per garantirsi a vita quattro biglietti per assistere in prima fila ai concerti dei Kings of Leon, in qualsiasi posto a loro scelta, con tanto di incontro con la band prima dell’esizibizione.