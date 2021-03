Dai lampioni ai device «intelligenti»: accordo tra Planet Smart City ed Enel X L’intesa fornirà alla società specializzata in affordable housing, servizi energetici e soluzioni “su misura” e a prezzi accessibili nei nuovi quartieri in costruzione di Laura Cavestri

Domotica per le case “accessibili” si fa ancor più efficente ed economica. Planet Smart City, – società di proptech specializzata nella progettazione e costruzione di quartieri e abitazioni smart a prezzi accessibili – ha sottoscritto un accordo per una partnership internazionale con Enel X, business line del Gruppo Enel per i servizi energetici innovativi. Enel X offrirà una serie di prodotti e servizi, abilitati dall’IoT, tra i quali lampioni intelligenti e smart device per le abitazioni contribuendo alla realizzazione del piano strategico di sviluppo di Planet Smart City che prevede, entro il 2025, la realizzazione di 44.500 unità abitative.

Con le soluzioni di Enel X, Planet Smart City potrà offrire ai residenti nelle proprie comunità servizi a valore aggiunto che migliorano la qualità della vita. La possibilità di accedere a queste soluzioni su larga scala, previsto dalla partnership, contribuirà all’efficienza dei progetti di Planet Smart City.

Attraverso YouUrban, la piattaforma di Enel X per i progetti residenziali intelligenti, PlanetSmart City avrà accesso ai dati originati dall’utilizzo delle soluzioni da parte dei residenti e potrà affinare i servizi alle comunità.

«Il nostro obiettivo – ha detto Giovanni Savio, global ceo di Planet Smart City – è collaborare con le organizzazioni più innovative e dinamiche e la nostra partnership con Enel X rapppresenta una conferma. Le soluzioni e i servizi oggetto dell’accordo ci aiuteranno a migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e ad alimentare il senso di appartenenza alla comunità dei residenti».

«Questa partnership – ha affermato Carlos Eduardo Cardoso, responsabile di e-City Brasile – è una pietra miliare per Enel X perché introduce soluzioni intelligenti per esigenze specifiche che faciliteranno la vita quotidiana. Tra queste, le opzioni personalizzabili per lo sviluppo residenziale che utilizzano tutte le tecnologie smart home oggi disponibili, dalla generazione di energia solare al caricatore di veicoli elettrici nel garage». Casali & Partners Corp, società italo-americana di consulenza immobiliare, partner di PlanetSmart City, ha contribuito alla nascita e sviluppo della partnership individuando i migliori servizi e le tecnologie da includere nell’accordo.

Planet Smart City, fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni, imprenditori del settore immobiliare e presieduta dal fisico e imprenditore Stefano Buono, è una proptech company leader globale nello smart social housing che progetta e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per migliorare la qualità della vita delle persone. L’obiettivo è progettare comunità rispettose delle culture locali, inclusive e sostenibili integrando soluzioni infrastrutturali, tecnologiche e sociali innovative. Le soluzioni sono studiate da Planet Idea, che opera attraverso un centro di competenze multidisciplinari a Torino ed a Pune (India). Il modello di Planet Smart City è stato applicato con successo in Brasile dove sono in fase realizzativa quattro progetti: Smart City Laguna, Smart City Natal, SmartCity Aquiraz e Viva!Smart. Nel 2020 è iniziata l’attività in India. Dalla sua costituzione, Planet Smart City ha raccolto da investitori istituzionali e privati capitali per oltre 100 milioni di euro, per realizzare un ambizioso piano di crescita, che prevede il lancio di progetti per un totale di 44.500 unità abitative entro il 2025.