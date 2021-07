Dai libri al mondo del lavoro: perché scegliere la Link Campus University

2' di lettura

Un ateneo internazionale, che apre le sue porte ai ragazzi che oggi stanno terminando il loro percorso scolastico e che è pronto a formare i leader di domani. La Link Campus University è l'approdo ideale per chi sta per compiere una scelta decisiva per il proprio futuro nel mondo del lavoro. I numeri sono chiari: a un anno dalla laurea nella Link Campus il 90% degli studenti trova un'occupazione, grazie alle competenze apprese, alle soft skills acquisite nel percorso universitario e all'azione concreta dell'ateneo, che dispone di un ufficio Career Service, in grado di mettere in contatto studenti e aziende e offrire servizi per incrementare le opportunità professionali, e di un'unità Start Up & Spin-Off, che supporta gli studenti che vogliono trasformare le proprie idee in imprese produttive.



Link Campus ha la sua sede principale in un complesso storico nel centro di Roma, il Casale San Pio V, e una seconda sede a Napoli. L'approccio didattico è integrato, con le lezioni frontali, parte delle quali svolte in lingua inglese, accompagnate da momenti interattivi, come le strategic conversation, discussioni e confronti su tematiche emerse nel dibattito pubblico, laboratori tematici e incontri interdisciplinari. Il tutto dedicato a classi che accolgono un numero limitato di studenti, in genere non superiore alle 25 unità, per consentire a ciascuno di essere seguito e sostenuto in tutto il processo di apprendimento.



L'offerta formativa comprende diversi corsi di laurea triennali: Economia aziendale internazionale, con i curriculum in Economia e politiche dello sport; International Finance, Imprenditorialità e Marketing; Scienza della politica e dei rapporti internazionali; Scienze della Difesa e della sicurezza, con i curriculum Sicurezza interna ed esterna e Sicurezza economico-finanziaria; Dams, con i curriculum Film making e Theatre making; Tecnologie innovative per la comunicazione digitale, con i curriculum Innovation and digital e Videogiochi. Dei corsi di laurea magistrale fanno parte Gestione aziendale, con i curriculum Sport business management, International finance, Imprenditorialità e marketing; Tecnologie e linguaggi della comunicazione, con i curriculum Interaction design e Game Development, marketing and communication; Studi strategici e scienze diplomatiche, con i curriculum International relations e Governo e decisione politica; Consulenza del lavoro e sistemi di workfare.



Link Campus propone anche il corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, con i curriculum Internazionalistico Comparatistico e Scienze dello Stato, delle Amministrazioni Pubbliche e dell’Ordinamento Sportivo. A tutto questo si aggiungono altre attività formative, come il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e la scuola di specializzazione per le professioni legali e i dottorati di ricerca.



Il corpo docente della Link Campus University è costituito da accademici di lunga esperienza e di chiara fama, tra cui spiccano i nomi degli ex ministri Franco Frattini ed Elisabetta Trenta, Giampiero Massolo, Paola Giannetakis, Mario Pescante e Francesco Paolo Tronca. Grazie ai programmi di collaborazione con altri atenei, come la St. John University di New York e la Lomonosov University di Mosca, Link Campus offre ai suoi studenti un ambiente multiculturale, con la possibilità di partecipare a periodi di studio all'estero.



