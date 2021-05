Dai licenziamenti ai contratti di solidarietà: come cambia il lavoro in 12 punti

5' di lettura

Dai licenziamenti il cui divieto andrà avanti ancora dopo il 30 giugno (ma non è ancora chiaro come) al contratto di espansione la cui soglia dimensionale, per l’applicabilità, scende da 250 a 100 dipendenti, intercettando così anche le pmi. Debutta poi un nuovo contratto subordinato a tempo indeterminato di rioccupazione incentivato con l’esonero contributivo al 100% - fino a 6mila euro su base annua - per la durata di sei mesi, con l’obiettivo di spingere l’inserimento dei disoccupati. E si ritoccano anche contratti di solidarietà e Naspi. Il pacchetto lavoro contenuto nel decreto Sostegni bis vale intorno ai 5 miliardi. Ecco misura per misura in che cosa consiste in 12 voci.

Contratto di rioccupazione, sgravi al 100% per sei mesi



Arriva il nuovo contratto di rioccupazione, strumento operativo dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre. Va definito con il consenso del lavoratore un progetto di inserimento per l’adeguamento delle competenze di durata di sei mesi; al termine le parti possono recedere dal rapporto di lavoro o proseguire come in un ordinario contratto a tempo indeterminato.

Al datore di lavoro privato (con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico) è riconosciuto per un massimo di sei mesi l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione di premi e contributi Inail) nel limite di 6mila euro su base annua, riparametrato su base mensile.

Sono fissati alcuni paletti: i datori di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva. Inoltre il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento - o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con lo stesso livello di inquadramento - comporta la revoca dell’agevolazione e il recupero del beneficio già fruito. L’importo è cumulabile con gli esoneri contributivi già previsti (per il Sud, per donne e giovani).

Contratto di espansione, la soglia scende a 100 addetti



Si abbassa da 250 a 100 dipendenti la soglia dimensionale per il contratto di espansione che consente, tra l’altro, di far uscire personale dall’azienda (in alternativa al licenziamento collettivo) fino a cinque anni in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.