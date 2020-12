Dai medici ai congelatori, tutte le incognite per la vaccinazione di massa

La mancanza (allo stato attuale) di un obbligo di vaccinazione

Come già ribadito dal ministro della Salute Speranza, secondo un'ottica europea non si partirà con la previsione dell'obbligo vaccinale ma con la persuasione e informazione. L'obiettivo è raggiungere l'immunità di gregge, il che significa vaccinare 40 milioni di italiani. Ma la sola possibilità che alla fine qualcuno possa decidere di non vaccinarsi è destinata a influire sulla non facile partita per il contenimento dei contagi. «L'obbligo di vaccinarsi prevederebbe una norma di legge primaria - ha sottolineato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo -. È un percorso che va fatto attraverso il Parlamento. Se dovesse esserci sarà per categorie ad alto rischio come i sanitari. Per gli altri, come un semplice pensionato, vale di più il convincimento. Personalmente riguardo alle vaccinazioni sono per un'idea un po' più rigida», ha poi confidato.

Secondo un sondaggio Demopolis per Rai Radio 1, otto italiani su 10 sono pronti a farsi vaccinare: il 40% il prima possibile, il 44% in un secondo momento. Solo il 16% non ha intenzione di farlo. Per raggiungere almeno il 70-80% della popolazione e l'immunità di gregge sarà importante una campagna informativa sul vaccino sicuro, non obbligatorio e gratuito, visto che anche tra il personale sanitario risulta esserci una quota di diffidenti o refrattari. Il ministro Boccia ha anticipato che ci sarà un’anagrafe, come per tutte le altre vaccinazioni, e ha aggiunto che chi non lo farà (il vaccino anti-Covid, ndr) «si assumerà una responsabilità verso gli altri. Bisognerà fare un ragionamento su questo».

Servono 3mila medici e 12mila infermieri

Dal 6 dicembre, medici, infermieri e assistenti sanitari che vogliono contribuire all'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2, possono inviare la loro candidatura per via telematica al portale che è stato predisposto. Il contratto verrà stipulato dalle agenzie per il lavoro selezionate con un bando che si chiuderà solo il 28 dicembre (si veda anche Il Sole 24 Ore del 17 dicembre). Per il bando di reclutamento dei sanitari da impiegare nella campagna di vaccinazioni anti-Covid «abbiamo ricevuto 11.282 candidature in 18 ore, risultato in qualche misura superiore alle nostre aspettative; di questi 6.381 sono medici», ha detto Arcuri.

La partita delle misure anti Covid in manovra

Per dare attuazione al piano vaccini anti Covid un emendamento alla manovra, all’esame della commissione Bilancio della Camera in prima lettura, potrebbe prevedere la copertura economica per l’assunzione di 3mila medici e 12 mila infermieri. Anche i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione potrebbero essere chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La proposta di modifica - secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza - tuttavia è ancora in discussione e non è certo che arrivi con la legge di Bilancio (potrebbe entrare nel decreto di fine anno).Governo e maggioranza stanno lavorando per presentare nelle prossime ore un emendamento alla manovra in commissione Bilancio per uno stop all'Iva sui vaccini anti-Covid

Intanto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli ha assicurato che sono 60mila i medici di medicina generale, di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali e 118 pronti a somministrare i vaccini anti Covid. Anelli ha detto di attendere una convocazione dal ministro Speranza, per «capire come collaborare».