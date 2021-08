Dai menu digitali all’assistenza medica h24, così Costa Crociere prova ad azzerare i rischi Covid

2' di lettura

Per assicurare un ritorno sulle navi in piena sicurezza, le compagnie di crociera stanno rafforzando i protocolli sanitari e le misure già messi in pista nei mesi scorsi per fronteggiare il Covid-19. Tra queste figura anche Costa Crociere, brand del gruppo Carnival Corporation, che ha attivato sulle sue unità il Costa Safety Protocol, che include difese rafforzate sia a bordo che a terra già implementare negli ultimi mesi di operazioni di crociera. L’obiettivo è chiaro: cercare di azzerare il più possibile i rischi per i passeggeri e l’equipaggio sia durante la navigazione che nel corso delle escursioni.

Il supporto delle nuove tecnologie

Un primo pacchetto di misure riguarda gli ospiti della crociera con tamponi prima dell’imbarco, procedure digitali aggiornate, come il check-in e l’autocertificazione medica on line, che possono essere eseguite prima della partenza, e uno spazio crescente affidato alla tecnologia digitale, a partire dalla possibilità di effettuare tutte le prenotazioni dei servizi a bordo attraverso l’app dedicata “MyCosta”.

Le misure anti-assembramento

A bordo della nave, poi, la misurazione della temperatura, già eseguita per tutti gli ospiti all’imbarco e a ogni uscita, è consentita in ogni momento della giornata grazie a dispositivi elettronici self-service. Per garantire il distanziamento, Costa Crociere ha poi ridisegnato il programma delle escursioni a terra in modo da garantire gruppi ristretti di persone e partenze scaglionate. E la stessa filosofia, per evitare l’eccessiva concentrazione degli ospiti in determinati punti della nave, è stata adottata anche a bordo con la riduzione del numero di passeggeri presenti.

La pulizia e la sanificazione di interni e ponti esterni

Grande attenzione viene poi riservata alla pulizia e alla sanificazione degli interni della nave e dei ponti esterni. E i sistemi di areazione sono stati dotati di nuovi filtri che assicurano una maggiore efficacia di filtraggio dall’esterno, minimizzando il ricircolo dell’aria interna. Per fronteggiare il rischio Covid, sono stati inoltre riorganizzati anche i programmi di intrattenimento (con spettacoli riproposti più volte durante il giorno per gruppi più ristretti di persone) e le attività di ristorazione (con pasti serviti dal personale e non più in modalità self-service).

L’assistenza medica h24

A bordo delle navi Costa è poi disponibile un’assistenza medica 24 ore su 24 per ospiti ed equipaggio e il personale medico è dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per valutare eventuali casi sospetti di Covid-19. Sono stati inoltre predisposti protocolli ad hoc con le autorità responsabili per i soggetti ai quali venga diagnosticato il virus. Le prestazioni mediche relative a sintomi influenzali o riconducibili a difficoltà respiratorie sono gratuite per gli ospiti ed è prevista una copertura assicurativa specifica. Senza contare che l’equipaggio è stato ulteriormente formato per gestire eventuali problematiche collegate al virus