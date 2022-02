Dai ministri di Putin al fondatore della Wagner, i 27 russi nel mirino delle sanzioni Ue

Vestager: stop a Nord Stream 2 non ha effetti su prezzo gas

Sempre in tema di risposte europee alle aggressive mosse della Russia, la Commissione europea appoggia la decisione del governo tedesco di sospendere la procedura di autorizzazione di Nord Stream 2 in conseguenza delle decisioni della Russia di riconoscere le due repubbliche separatiste del Donbass e di dare il via alla “escalation” militare in Ucraina. Lo ha indicato la responsabile della concorrenza Margrethe Vestager che ha aggiunto come il gasdotto non sia ancora entrato in funzione e, di conseguenza, la decisione tedesca può «non avere alcun effetto sui prezzi del gas» .