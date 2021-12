Dai musei al bar, si allunga la lista di attività con obbligo di green pass rafforzato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con l’ennesimo decreto varato dal Governo giovedì 23 dicembre per cercare di contenere la pandemia da coronavirus e l’avanzata della variante Omicron (salita al 28% dei casi e destinata ad esplodere nelle prossime settimane) cambiano ancora le regole sulla certificazione verde. Ecco in sintesi un quadro aggiornato con riferimento in particolare alle attività consentite solo a chi è in possesso di un green pass “rafforzato” (vale a dire ottenuto con la vaccinazione o la guarigione) richiesto anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022.

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

La durata

Dal 15 dicembre 2021 la validità della certificazione verde da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi. Dal 1° febbraio 2022, però, si cambia ancora: la durata del green pass vaccinale scenderà ulteriormente: da 9 a 6 mesi.

Loading...

La revoca

La certificazione verde viene revocata a seguito di un test risultato positivo di una persona in possesso di green pass. La piattaforma nazionale-DGC genera una revoca e inserisce i relativi identificativi nella lista delle certificazioni revocate che vengono riconosciute come non valide e comunicate al Gateway europeo affinché siano considerate non valide anche negli altri Stati membri. La revoca viene notifica all'interessato. La misura viene annullata a seguito dell’emissione della Certificazione verde di guarigione dalla positività.

Bambini esclusi

I bambini sotto i 12 anni sono esenti dall'obbligo di certificazione verde per accedere ad attività e servizi per i quali è invece necessario il “green pass”, come mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento, prendere mezzi di trasporto locale o a lunga percorrenza. I bambini dai 5 agli 11 anni che effettuano la vaccinazione ricevono comunque la certificazione verde.

Green pass rafforzato: la lista aggiornata

Dopo l’ulteriore intervento del governo, dal 25 dicembre si allunga la lista delle attività consentite solo a chi possiede il green pass rafforzato (ottenuto con la vaccinazione o la guarigione dall’infezione):