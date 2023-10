Dai mutui prima casa all’energia, tutti i bonus finanziati dalla manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel pacchetto delle misure che sono entrate nella manovra da 28 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri lunedì 16 ottobre c’è anche il finanziamento di alcuni bonus. Ecco i principali.

Famiglie e bonus natalità

In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. La manovra conferma la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per il 2024, integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per il 2024 e stanzia risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge inoltre un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni.

Per quanto riguarda i mutui prima casa, possono usufruire delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anni in cui l’atto è stipulato e che hanno un indicatore Isee non superiore a 40mila euro annui.

Rafforzato il bonus asili nido

Tra le novità il fatto che lo Stato pagherà i contributi previdenziali a carico del lavoratore per le madri con due figli o più. Il bonus asili nido viene rafforzato (si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro), ma l’asilo non è gratis dal secondo figlio.

Detassazione per lavoratori turismo notturno e festivo

Arriva la detassazione per i lavoratori del settore del turismo notturno e festivo. Cala invece l’agevolazione per gli impatriati, cioè chi torna a lavorare in Italia e trasferisce la residenza nel 2024 per almeno 5 anni: la riduzione della tassazione sarà del 50% e non più del 70% come in passato.