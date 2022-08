Dai nipoti d’arte in Fdi ai fratelli degli uscenti M5S: i parenti nelle liste

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle liste del M5 è entrato il commercialista di Beppe Grillo ma c’è spazio anche per i fratelli di due esponenti dei Cinque Stelle, mentre in quelle di FdI compaiono due «nipoti d’arte». Sono alcuni dei casi di parenti e affini che emergomo dagli elenchi dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre.

Il figlio di De Luca punta alla rielezione

Sul fronte del centrosinistra ci sarebbe da segnalare il posto come capolista del Pd nell’area di Salerno per Piero De Luca, classe 1980: ma il primogenito del governatore campano (e già sindaco della città) Vincenzo De Luca ha ormai una carriera politica avviata. È deputato uscente: nel 2018 era candidato al collegio uninominale di Salerno ma venne sconfitto e recuperato nel proporzionale di Caserta.

Il nipote di Scaloja verso il Senato

Anche Marco Scajola ha un parente politico importante: lo zio Claudio è stato un esponente di primo piano di Forza Italia e più volte ministro nei governi Berlusconi. Il nipote però non è un politico esordiente perché è al terzo mandato in consiglio regionale della Liguria e al secondo nella giunta Toti, riconfermato con il record di preferenze assoluto a livello regionale. Ora tenta il salto nazionale: sarà capolista di «Noi Moderati» in Liguria nei collegi proporzionali del Senato. Nelle liste della formazione di centro ci sarà nel Lazio anche Chiara Fazio, una dei cinque figli dell’ex governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio (originario di Alvito, in provincia di Frosinione).

I nipoti di Fratelli d’Italia

Nel centrodestra dentro FdI si notano due «nipoti d’arte». Andrea Tremaglia è candidato alla Camera come capolista nel plurinominale Lombardia 3: il nonno era Mirko, storico dirigente dell’Msi (e poi di An), decano dei parlamentari italiani eletto ininterrottamente dal 1972 per undici legislature, scomparso nel 2011. Con meno chance di elezione nel partito di Giorgia Meloni sarà canidato in Piemonte Giovanni Crosetto, nipote del fondatore del partito ed ex parlamentare Guido. Ha invece rinunciato alla candidatura in Parlamento Rachele Mussolini, nipote di Benito e figlia del jazzista Romano, esponente di Fratelli d’Italia e la consigliera comunale più votata a Roma con 8.600 preferenze: «Oggi non meriterei la candidatura e poi ho un cognome che certamente è pesante, ingombrante». Nel 2018 era in lizza per un posto da deputato «ma era un candidatura di servizio».

Il commercialista di Grillo

In casa Movimento 5 Stelle nel collegio del Senato Liguria 1 (Genova-Ponente) correrà Enrico Maria Nadasi: «laureato in economia aziendale con master in contenzioso tributario alla Scuola superiore di economia e finanze del Ministero delle finanze» secondo la presentazione offerta dai pentastellati ma soprattutto commercialista di Movimento Beppe Grillo. Insieme all’ex comico e al nipote Enrico Grillo, Nadasi compariva come socio fondatore nel 2014 dell’associazione Movimento 5 Stelle.