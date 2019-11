Dai no global alle sardine, i movimenti di piazza degli anni Duemila di Andrea Carli

/Ansa)

Le «sardine», i giovani che si sono radunati in Piazza Maggiore a Bologna e in Piazza Grande a Modena per un flash mob in funzione anti Salvini in vista della partita elettorale in Emilia Romagna il 26 gennaio rappresentano solo l’ultimo caso di iniziativa politica «dal basso» che spinge semplici cittadini a darsi appuntamento per lanciare tutti insieme un messaggio. Ha queste caratteristiche infatti lo sciopero scolastico per il clima promosso dall’attivista per uno sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico Greta Thunberg, ma prima ancora, rimanendo agli anni Duemila, il Popolo Viola, il V-Day di Beppe Grillo, i girotondi, fino al movimento No Global. Ecco una breve carrellata delle diverse iniziative, da quella più datata a quella più recente