Dai notai le proposte per rendere più agile e trasparente il mercato dell’arte

Riduzione dell'Iva sulla vendita delle opere d'arte, creazione di un registro volontario - su modello blockchain - di opere d'arte certificate, digitalizzazione del patrimonio artistico pubblico, modifica della disciplina dell'Art Bonus e tokenizzazione dei crediti fiscali per incentivare il mecenatismo. La voce dei notai attraverso il Consiglio Nazionale del Notariato si è fatta sentire a Roma in occasione del 56° Congresso Nazionale del Notariato sul tema della “Trasparenza, innovazione e sicurezza: diamo valore all’arte e alla cultura in Italia” di cui si è discusso in una tavola rotonda a cui hanno preso parte Ilaria Bonacossa; direttrice del Museo dell’Arte Digitale; Antonio Addamiano, fondatore di Dep Art Gallery e consigliere dell’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea; Giorgio Sotira, ceo Civita Mostre e Musei; Roberto Cordeiro Guerra, ordinario di diritto tributario, Università di Firenze; Giorgio De Finis, direttore del Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia e del Museo delle Periferie e Diego Apostolo, Componente della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato.

Le proposte puntano a rendere il mercato dell'arte vantaggioso dal punto di vista fiscale, sicuro, trasparente e tracciabile. Lo sforzo di mettere al tavolo le varie componenti del mercato, le gallerie, e di allargare il dibattito al sistema dell’arte, coinvolgendo i musei, dovrebbe ampliarsi ancora di più coinvolgendo altre associazione di categoria (musei e professionisti dell’arte, case d’asta, antiquari, trasportatori, logistica e assicuratori, musei d’impresa, e gruppi di interesse come il gruppo Apollo e Italics, collezionisti e corporate collection) oltre che anche altri ordini professionali come quello dei commercialisti e degli avvocati, spesso chiamati a dare il loro contributo sui temi dell’arte.

Fiscalità, circolazione, fruizione e digitalizzazione sono le parole fondanti per un cambiamento dinamico della gestione del patrimonio artistico italiano.Tutte le categorie in campo, commerciali, professionali e istituzionali, dovrebbero giungere a delle proposte comuni e con una voce sola provare a proporre al nuovo governo soluzioni per rendere il nostro patrimonio artistico finalmente un bene accessibile e diffuso, fruibile e in grado di circolare in un sistema di concorrenza europeo.

Ma vediamo le proposte del Notariato.

Lo stato dell’arte In Italia

L’industria italiana dell'arte genera un volume d’affari pari a 1,46 miliardi di euro, con un impatto complessivo economico sul Paese di 3,78 miliardi di indotto come indagato da Nomisma nel 2021 (studio promosso dal gruppo Apollo con il supporto di Banca Intesa, che vanta tra le più rilevanti corporate collection della penisola). Ma si tratta di uno dei settori economici a più alta opacità sistemica, penalizzato dall'incertezza delle regole e da una fiscalità più onerosa rispetto all’estero, che comporta problematiche sia per chi vuole investire in arte sia per gli stessi artisti e operatori del settore.

Altra problematica riguarda la contraffazione. Sono ben 1.547 i falsi sequestrati nel corso del 2020 dal Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale italiano. Di questi l’87% appartiene al segmento dell’arte contemporanea. La restante parte riguarda reperti archeologici e beni di altre epoche. Il controvalore complessivo dei falsi sequestrati è stimato in circa 416 milioni di euro, qualora immessi sul mercato come autentici.

Le proposte del Notariato: riduzione Iva

In primis ridurre l'Iva sulle vendite di opere d’arte e l'omogeneizzazione del regime fiscale tra case d'asta e gallerie. In Italia la vendita di opere d'arte da parte delle gallerie è soggetta all'Iva del 22%, la quota massima applicata in Europa. Una rimodulazione dell'aliquota al 10%, comporterebbe vantaggi per tutta la filiera dell'arte: artisti e creativi, intermediari, agenzie, editori e gallerie. Ne beneficerebbero i privati, che spesso si assumono grandi rischi economici per supportare un artista, così come evidenti sarebbero i benefici per i galleristi e i musei, che potrebbero ampliare le loro collezioni e contribuire alla pubblica fruizione dell'arte, presente e futura. La riduzione dell'Iva per l'acquisto di opere d'arte potrebbe far ripartire un mercato che in Italia risulta stagnante da molti anni.