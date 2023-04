Dai notebook ecosostenibili alle e-bike con l'AI. Ecco le novità di Acer

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un vero e proprio carnet ricco di annunci, partendo ovviamente dalla specialità di casa (i computer) per spaziare altre tipologie di device tecnologici da indirizzare all'utente che ama il digitale, vedi le bici elettriche o i purificatori d'aria ecosostenibili realizzati con materiali di riciclo. Ed è proprio il tema green uno dei filoni che hanno caratterizzato l'edizione 2023 della Global Conference di Acer. Ecco una sintesi dei nuovi prodotti presentati dalla casa taiwanese

Portatili e oltre nel segno dell'ambiente

Sono due le principali novità della linea eco-friendly Vero, un notebook della famiglia Aspire 15 (modello AV15-53P) e un proiettore (PL3510ATV). Il primo, come confermano i portavoce di Acer, è stato prodotto con il 30% di emissioni di Co2 in meno rispetto a dispositivi simili (per quanto riguarda la scocca) ed è stato aggiornato dal punto di vista dell'hardware con i più recenti processori Intel Core i7 di 13esima generazione, una webcam a risoluzione QHd da 1440p e uno schermo da 15,6 pollici con una superficie più ampia. Le peculiarità più importanti del proiettore sono invece l'utilizzo di una sorgente di luce laser da 4.800 Ansi lumen e, soprattutto, la capacità di ridurre il consumo energetico di circa il 50% rispetto ai tradizionali proiettori a lampada. Altra dote dell'apparecchio, infine, sono le funzionalità smart abilitate da un dongle Android TV integrato, mentre in termini di autonomia della lampada la specifica tecnica del prodotto parla di 30mila ore a uso continuativo. Entrambi i dispositivi, fa notare ancora Acer, incorporano nel telaio (privo di vernici) il 40% di plastica riciclata post-consumo e materiali interamente riciclabili per l'imballaggio. L'Aspire Vero 15 sarà disponibile in Italia a maggio, a partire da 899 euro, mentre il proiettore arriverà a listino a settembre con un prezzo di ingresso di 1.399 euro.

Il purificatore dell’aria Acerpure Pro

Sempre in tema di ambiente e sempre all'interno della famiglia Vero, Acer ha anche annunciato un purificatore d'aria (l'Acerpure Pro, disponibile sul mercato italiano dal mese prossimo) realizzato con materiali riciclabili al 35% di materiale riciclato post-consumo per ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica in fase di produzione rispetto all'uso di plastica vergine e che promette di eliminare fino al 99% delle particelle PM2,5 e della formaldeide presenti nell'aria grazie a uno speciale filtro Hepa 3 in 1.

Chromebook convertibili e Travelmate per lo studio e il lavoro ibrido

Certificati Intel Evo e dotati di processori Core i7 di ultima generazione, i Chromebook Spin 714 e la versione Enterprise Spin 714 con telaio in alluminio sono l'ultima proposta di Acer in direzione di una classe di utenza che desidera prestazioni elevate, ricarica rapida e lunga durata della batteria senza andare troppo in là con i costi. Fra i pregi di queste nuove macchine spiccano il design convertibile gestito dalla cerniera che permette di ruotare a 360 gradi il display da 14 pollici touchscreen in formato 16:10 ad alta risoluzione (1920 x 1200 pixel) e il pennino agganciabile a ricarica rapida per facilitare le attività lavorative e il divertimento in totale mobilità. Il modello base (CP714-2W-56B2) sarà in vendita da luglio a partire da 999 euro. Le novità della linea professionale TravelMate, invece, toccano ben sei modelli (serie P2, P4, P4 Spin e P6), proposti nei formati di schermo da 14 e 16 pollici 16:10 (alcuni di questi a tecnologia Oled) e alimentati da processori Intel Core vPro di ultima generazione, con il denominatore comune di una batteria di lunga durata con ricarica rapida da 65 Wh e un lettore di impronte digitali (o una fotocamera a infrarossi) per garantire un accesso sicuro alla macchina. Tutti i nuovi notebook, come conferma Acer in una nota, sono inoltre dotati della tecnologia proprietaria Dust Defender per migliorare e ottimizzare le prestazioni e sono conformi agli standard di resistenza di livello militare. Quanto ai costi, si va dai 999 euro del TravelMate P2 14 (disponibile in Italia a giugno) ai 1.399 euro del TravelMate P6 14 (in arrivo a luglio).Pc per il gaming ad alte prestazioni Ruotano, come di consueto, intorno alla famiglia Predator tutti gli annunci di Acer legati al mondo dei videogiochi, che comprendono pc portatili, desktop e monitor curvi.

